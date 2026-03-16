EE.UU.: Par de nicas son detenidos por machetear a hombre en lavandería de Florida

Los nicaragüenses Rafael Hurtado Martínez, de 29 años, y Yeri Flores Salgado, de 33, fueron arrestados tras atacar con machete a una persona en la ciudad de Arcadia, en La Florida, Estados Unidos.

Según la Policía de Arcadia, la agresión ocurrió el pasado 22 de febrero en la lavandería SuperMatt, donde encontraron a un hombre con una considerable herida de machete.

Tras el ataque, ambos sujetos huyeron del lugar. Sin embargo, fueron localizados poco después mediante un operativo entre la Oficina del Sheriff del Condado de DeSoto y la Policía de Arcadia.

Posteriormente, las autoridades confirmaron que ambos se encuentran en Estados Unidos ilegalmente y ahora enfrentan cargos por agresión agravada con uso de un arma mortal.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó esta semana que Rafael Hurtado Martínez permanece bajo custodia en Luisiana, mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes.

En el caso de Yeri Flores Salgado continúa detenido en la cárcel del condado de DeSoto, sin derecho a fianza.

Las autoridades señalaron que Flores Salgado se encontraba bajo libertad condicional por cinco años desde marzo de 2025, tras haber sido condenado por daños a la propiedad y robo de vehículos.

De acuerdo con la información disponible, los dos hombres ingresaron a Estados Unidos por la frontera sur y posteriormente fueron liberados bajo políticas migratorias vigentes en ese momento.

