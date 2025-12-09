Selección de Béisbol iniciará entrenamientos el 20 de enero previo al Clásico Mundial de Béisbol.

La Selección de Nicaragua iniciará sus entrenamientos el 20 de Enero, en Managua, bajo el mando del experimentado entrenador Dusty Baker, previo a su participación en el clásico mundial de béisbol.

El inicio de los entrenamientos de la selección será justo después de culminar la Liga Profesional de béisbol que actualmente se desarrolla en nuestro país.

Este martes se conoció que Rob Butcher, será el encargado de las relaciones publicas de Nicaragua para el torneo, en el pasado Butcher también trabajó con Dusty Baker en los Rojos de Cincinnati.

Nicaragua jugará el Clásico Mundial de Béisbol por segunda vez, el viernes 6 de marzo, Nicaragua se medirá a República Dominicana, a las seis de la tarde; y el sábado siete de marzo, chocará contra Países Bajos a las once de la mañana.

El domingo 8 de marzo a las seis de la tarde jugará contra Israel y cerrará la fase de grupos el lunes 9 contra Venezuela.

Con Dusty Baker como managers Nicaragua llega con la intención de conseguir su primera victoria en el torneo.