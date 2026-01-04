Ratifican a Salvador Zavala como Presidente de la Federación de Taekwondo

La Federación de Taekwondo de Nicaragua, en cumplimiento de sus estatutos, realizó Asamblea General Extraordinaria para la elección de la Junta Directiva Nacional correspondiente al período 2026–2030.

Nueva Junta Directiva FETANIC 2026–2030 elegida

En la asamblea participaron las asociaciones departamentales legalmente constituidas, reconocidas por el Ministerio del Interior, el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) y la Federación de Taekwondo de Nicaragua (FETANIC), de los departamentos de:

Chinandega, León, Managua, Carazo y Estelí.

Durante la asamblea se contó con el acompañamiento de autoridades del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), en cumplimiento de las leyes nacionales que rigen el deporte federado.

Junta Directiva electa 2026–2030:

Salvador Zavala – Presidente

Carlos Delgado – Vicepresidente

Luis Acosta – Secretario

Norvin Cáceres – Tesorero

Margarita Cortés – Fiscal

Yanet Miranda – 1er Vocal

Nelson Zavala – 2do Vocal

La Federación de Taekwondo de Nicaragua reafirma su compromiso con el fortalecimiento, organización y desarrollo del Taekwondo a nivel nacional.