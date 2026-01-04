Ratifican a Salvador Zavala como Presidente de la Federación de Taekwondo
La Federación de Taekwondo de Nicaragua, en cumplimiento de sus estatutos, realizó Asamblea General Extraordinaria para la elección de la Junta Directiva Nacional correspondiente al período 2026–2030.
En la asamblea participaron las asociaciones departamentales legalmente constituidas, reconocidas por el Ministerio del Interior, el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) y la Federación de Taekwondo de Nicaragua (FETANIC), de los departamentos de:
Chinandega, León, Managua, Carazo y Estelí.
Durante la asamblea se contó con el acompañamiento de autoridades del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), en cumplimiento de las leyes nacionales que rigen el deporte federado.
Junta Directiva electa 2026–2030:
- Salvador Zavala – Presidente
- Carlos Delgado – Vicepresidente
- Luis Acosta – Secretario
- Norvin Cáceres – Tesorero
- Margarita Cortés – Fiscal
- Yanet Miranda – 1er Vocal
- Nelson Zavala – 2do Vocal
La Federación de Taekwondo de Nicaragua reafirma su compromiso con el fortalecimiento, organización y desarrollo del Taekwondo a nivel nacional.