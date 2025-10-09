El boxeador nicaragüense Reyneris Gutiérrez subirá al ring, este 11 de octubre en ciudad de México, en busca del título de las 108 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, que está en manos del púgil Mexicano Aarón Cruz Escobedo.

El Mexicano Escobedo se mantiene invicto en su carrera con 12 victorias siete por nocauts, mientras que el pinolero tiene 13 triunfos, dos por nocauts y dos derrota.

«Estoy listo para traerme el título a mi bella Nicaragua que en tantos años no hemos tenido un campeón, será una pelea bien dura ante el Mexicano pero vamos ilusionados y preparados en la búsqueda del título» fueron las palabras de Gutierrez.

En el 2024 Gutiérrez tuvo la oportunidad de coronarse campeón de la 105 libras de la AMB ante Oscar Collazo de Puerto Rico, pero no fue favorecido en las tarjetas a pesar que metió buenas derechas al rostro al puertorriqueño.

El boxeador nicaragüense viajó este jueves a México con la gran ilusión de trae el título mundial a Nicaragua, este viernes será la ceremonia de pesaje y el sábado la pelea.