Managua F.C ante Diriangén, duelo de invictos y por el liderato del fútbol pinolero

Se pone en marcha la jornada ocho del futbol nicaragüense y el desafío más atractivo, lo estarán protagonizando el líder Managua F.C ante el sub líder, Caciques del Diriangén.

El duelo que se realizará este jueves (5pm) en la capital, enfrentara en este momento a los dos mejores conjuntos del torneo, ambos equipos llegan invictos.

Los capitalinos van perfectos, seis partidos y seis victorias, 18 puntos, es el equipo que más goles anota con 20 y el que menos permite con solamente tres. Por su parte los diriambinos ganan cinco y empatan uno, 16 puntos, anotan 13 y reciben tres.

La jornada completa arranca este miércoles con los siguientes desafíos: Sébaco en casa recibe al Walter Ferretti a las 3pm, por su parte Jalapa espera a Rancho Santana 4pm y el campeón nacional Real Estelí en el estadio Independencia recibe a San Marcos a las 7pm. Para el jueves Managua F.C ante Diriangén 5pm y Matagalpa en casa ante la Unan-Managua 7pm.

La tabla de posiciones la encabeza Managua F.C con 18 puntos, Caciques del Diriangén 16, Unan-Managua 14, Real Estelí 13, Sébaco 10, San Marcos 7, Walter Ferretti y Matagalpa 6 puntos cada uno, Rancho Santana y Jalapa en el fondo de la tabla con solamente tres puntos cada uno.