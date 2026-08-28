Duelo de invictos, Unan ante Managua F.C en el Nacional.

Se pone en marcha la jornada siete del futbol nicaragüense y en duelo de invictos y por el liderato del torneo, la Unan-Managua se enfrentará al Managua F.C en el Nacional.

Ambos equipos llegan invictos, los universitarios de la Unan tienen seis partidos, cuatro victorias y dos empates, anotan ocho y reciben solamente tres goles, por su parte Managua FC gana sus cinco desafíos, no pierde, anota 18 y recibe tres. El desafío se realizará este domingo 30 de agosto en el Nacional a las 7pm.

La jornada arranca este sábado con los siguientes desafíos: Los Caciques del Diriangén ante Jalapa a las 6pm en Managua y los Indios Flecheros de Matagalpa reciben a Rancho Santana a las 7pm.

Para el domingo Sébaco espera al Real Estelí a las 3pm y San Marcos en casa ante Walter Ferretti.

La tabla de posiciones tiene a Managua F.C como líder con 15 puntos, Unan-Managua 14, Caciques del Diriangén 13, Real Estelí y Sébaco 10 unidades, Walter Ferretti y Matagalpa 6, San Marcos 4, Jalapa 3 y Rancho Santana sin unidades en seis partidos.