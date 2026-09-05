Berdugo y Delgado ganan plata para Nicaragua en Poomsae Mixto

Los nicaragüenses Sophia Berdugo y Fulvio Delgado conquistaron la medalla de plata en Poomsae Pareja Mixta Tradicional en los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER 2026

La dupla pinolera obtuvo una puntuación de 7.92, con la que se quedó con el segundo lugar de la competencia centroamericana.

Con este resultado, Nicaragua suma otra presea en taekwondo y destaca el nivel de los atletas estudiantiles del país en esta cita regional.

La Federación y su presidente Salvador zavala, felicita a los hermanos Berdugo por poner en alta el nombre de Nicaragua y por dejar todo su esfuerzos en el tatamy