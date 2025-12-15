Exitosa final del Campeonato de Campeones de la Copa Alexis Argüello en Matagalpa

La cancha del Brigadista de la ciudad de Matagalpa fue el escenario de la final del campeonato de Campeones de la XII copa Alexis Argüello, donde se vivió con intensidad los 16 combates de pura adrenalina.

Emoción en la final de la XII Copa Alexis Argüello

El escenario que alverga más de mil personas, fue demasiado pequeño ya que dentro de la cancha habían más de tres mil persona lo que demuestra el gran apoyo que tiene este deporte en esta ciudad.

En este campeonato se hicieron presente autoridades del deportes y de la Comuna como El alcalde de la ciudad de Matagalpa Zadrach Zeledon, Daniel Sequeira Co director del Instituto Nicaragua de Deporte, Perlas Rostran coordinadora nacional del movimiento Alexis Arguello y Maykelin Lopez co directora del IND.

También fueron invitado los ex campeones mundiales Rosendo Álvarez y Rene Alvarado quienes fueron recibidos con grandes aplausos y grito de parte del público presente reconociendo el gran trabajo de estos dos ex campeones del mundo.

El alcalde Zeledon agradeció al público que se hizo presente y que abarroto el Gimnasio y por su puesto al gobierno ya que sin el apoyo del coo presidente Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo el deporte de Nicaragua no fuera igual.

Los campeones fueron los siguientes: Wayner Hernández en los 49 kg, Gilberth Hidalgo en los 52 kg, en femenino Gitzel Zeledon en los 48 kg, Cesar Torrez en los 56 kg.

También se coronaron campeones Axell Funes en los 60 kg, en Femenino Jubayling Baldelomar en los 51 kg, Henry Moreira en los 64 kg, mientras que José Vargas se coronó campeón en la categoría de los 69 kg.

Otros que se coronaron campeones fueron Leyser Palacio en la rama femenina en la categoría 54 kg, Amilkar Molina en la categoría de los 75k.

AlverineJimenez se proclamó campeona en la categoría de los 57 kg, Arestel Torres en los 81 kg, la joven Rebeca Pravia ganó su cinturón de campeonas en los 60 kg.

Bayron Charly en los 91 kg se proclamó campeón, mientras que Leyla Brabo ganó su cinturón en los 64 kg y Alexander Flores se proclamó campeón en los +91 kg.