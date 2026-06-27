El FC Barcelona inicia campaña de recaudación de fondos para apoyar a Venezuela

La fundación del club de fútbol catalán destinará una partida inicial de 100.000 euros (alrededor de 114.000 dólares) para financiar operaciones de organismos internacionales que operan en el terreno.

El club español FC Barcelona y su entidad social, la Fundación Barça, anunciaron de manera oficial la apertura de una campaña extraordinaria orientada a la captación de recursos financieros para la asistencia humanitaria en Venezuela. De acuerdo con el comunicado emitido por la institución deportiva, los fondos recaudados se utilizarán de manera exclusiva para reforzar los programas de protección a la infancia y atención a las familias vulnerables que ejecutan diversas organizaciones globales, priorizando sectores básicos como el acceso al agua potable, alimentación, salud, educación y soporte a las personas desplazadas.

La junta directiva del equipo europeo confirmó que la Fundación realizará una aportación inicial de 100.000 euros (cerca de 114.000 dólares) de sus propios fondos para dar marcha a los operativos logísticos institucionales de este despliegue.

Para canalizar de forma masiva los aportes económicos del público general, las autoridades del equipo azulgrana informaron que las donaciones directas se gestionarán a través de las cuentas oficiales de agencias adscritas al sistema de las Naciones Unidas como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), así como por las organizaciones internacionales Save the Children y la Cruz Roja.

Adicionalmente, el FC Barcelona implementará a partir del 1 de julio un mecanismo técnico denominado «redondeo solidario» en todos los puntos de venta comerciales ubicados dentro de las instalaciones del club en España. Este sistema permitirá que los compradores, socios, peñistas y aficionados realicen de manera voluntaria aportaciones complementarias al momento de facturar sus consumos, destinándose la totalidad de lo recaudado a las referidas agencias.

La dirigencia catalana remarcó que la selección de estas entidades específicas responde a criterios técnicos de idoneidad, fundamentados en su reconocida trayectoria, capacidad operativa y presencia permanente en territorio venezolano, lo que garantiza el manejo técnico de la asistencia suministrada. El llamamiento institucional busca convocar de forma abierta la participación de empresas, corporaciones aliadas y la ciudadanía civil para ampliar el alcance de la cobertura de emergencia.

La Fundación FC Barcelona realiza un llamamiento a la solidaridad de socios, socias, peñistas, aficionados, empresas y ciudadanía para que se sumen a esta iniciativa.