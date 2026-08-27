Nicaragua cierra participación en Serie Mundial de Pequeñas Ligas perdiendo ante Japón

El equipo de León, representantes de Nicaragua y Latinoamérica en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, finalizó su participación en el torneo de Williamsport, tras caer en semifinales 4-1 ante Japón, la mañana de este jueves.

León cae 4-1 ante Japón y Nicaragua hace historia en Williamsport

En el encuentro Nicaragua, tomó la delantera en el marcador 1-0 en el cuarto episodio.

Sin embargo en esa misma bateada, los nipones empataron 1-1, en el cierre del quinto capítulo Japón con dobles consecutivos anotó tres carreras para asegurar la victoria.

Una vez más el peloteros más destacado en el partido fue Clemente Sevilla, lanzando cuatro entradas y un tercio, de solo una carrera, seis imparables y cinco ponches.

El lanzador derrotado por Nicaragua fue Kendry Arauz, con labor de una entrada y dos tercios donde permitió tres carreras.

La participación de Nicaragua es histórica pues es la primera vez que llegamos a las semifinales del torneo de Pequeñas Ligas de Williamsport.

A lo largo del evento Nicaragua derrotó a potencias del béisbol mundial, nos impusimos 2-1 a República Dominicana; 6-4 a Panamá y 8-4 ante México.

Gracias equipo de León por representarnos y poner en alto el nombre de Nicaragua en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas de Williamsport.