Doleguita de Panamá ante Nicaragua en Williamsport

Después de la espectacular victoria de Nicaragua 2-1 ante República Dominicana en el Mundial de Pequeñas Ligas de Williamsport, Estados Unidos, el siguiente compromiso será ante Panamá este viernes 11 am hora de Nicaragua.

El equipo Doleguita de Panamá

El equipo Doleguita de Panamá, debutará este viernes contra Nicaragua en el Mundial de Pequeñas Ligas. “En su primer juego de la Serie Mundial de Béisbol del programa de Pequeñas Ligas, Nicaragua se impuso en un tremendo juego al representativo de República Dominicana por pizarra de 2-1, y ahora le tocará medirse a Panamá.

Los dirigidos por Edwin Del Cid tendrán que enfrentarse al plantel pinolero en el llamado Grupo Internacional, donde el equipo de Doleguita participa por segunda ocasión en la historia de una Serie Mundial”, destacaron los medios canaleros.

Para la representación panameña, esta será la decimocuarta aparición en la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas, décima como campeón de América Latina y apenas la cuarta ocasión en que el país participa con clasificación directa bajo la denominación de Panamá.

El roster de 14 peloteros de Panamá es el siguiente: Edgar Villarreal, Bryant Quintero, Jadhier Rivera, Ianne Salcedo, Orlando Acosta, Ian Del Cid, Jeickot Sánchez, Edwards Díaz, Dominick Saavedra, Kaled Valdés, Thiago De Gracia, Josué Hernández, Obed Fuentes y Lucas Olmos.