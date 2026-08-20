Nicaragua va por triunfo ante Panamá en mundial Williamsport

La representación de Nicaragua vuelve a la acción este viernes a las once de la mañana en el Mundial de Pequeñas Ligas de Williamsport, con la misión de mantener su buen momento ahora ante Panamá.

La selección de Nicaragua en el Mundial de Williamsport

Panamá hará su debut en esta edición de la Serie Mundial y llega representado por el equipo Doleguita, conjunto que participa por segunda ocasión en la historia del torneo.

Sin embargo, toda la atención estará puesta en Nicaragua, que buscará dar otro golpe y acercarse a la clasificación en Williamsport.

Aun estando en desventaja con 12 peloteros en su roster y no 14 como los otros equipos, el conjunto pinolero ya demostró su garra venciendo el miércoles 2-1 a República Dominicana.

