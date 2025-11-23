Cristiano Ronaldo vuelve anotar gol de chilena en victoria del Al Nssr
Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista, con un gol de antología, al anotar de chilena en la victoria de su equipo Al Nassr 4-1 sobre el Al Khaleej, la mañana de este domingo en la Saudí League Pro.
La acción, de Cristiano ocurrida en los minutos finales, desató la euforia en el estadio y rápidamente se convirtió en tendencia mundial, recordando que la vigencia de CR7 sigue intacta.
Con este tanto, Cristiano Ronaldo llegó a los 954 goles oficiales en su carrera profesional, una cifra que lo mantiene en la cima del ranking histórico de goleadores.
El portugués sigue ampliando su leyenda y se acerca cada vez más a la meta de los 1000 goles, un récord que parecía inalcanzable y que hoy está a su alcance.
Como le explico a alguien que no sabe nada de futbol que ese es Cristiano Ronaldo y que hace 20 años viene haciendo este tipo de goles.— Player Spotlight (@PlayerSpotIight) November 23, 2025
Increible chilena del GOAT🐐pic.twitter.com/p8y4bgKvgy