Atletas de Altos Rendimientos de Taekwondo Reciben Reconocimientos por Parte de la Federación

La Federación de Taekwondo de Nicaragua realizó la entrega de reconocimientos a los atletas destacados del año 2025.

Donde Nuestros taekwondoistas sobresalieron en los eventos internacionales Juegos Centroamericanos Intermedios (13-14 años) – Costa Rica, Juegos Centroamericanos y del Caribe Estudiantiles (15-17 años) – Colombia, Juegos Panamericanos de la Juventud – Asunción, Paraguay

Y por supuesto en los Juegos Centroamericanos realizado en ciudad Guatemala 2025.

La federacion Felicito a todos los atletas galardonados por su esfuerzo, disciplina y por poner en alto el nombre de Nicaragua.

También el presidente de la Federación agradeció el apoyo incondicional de los padres de familia ya que ellos son la base fundamental para que estos atletas brillen en este deporte.

Ademas Agradeció profundamente a los patrocinadores que todo el año han estado trabajando a la par de la Federación, como, Daedo Nicaragua y Tusah Nicaragua,

así como al Instituto Nicaragüense de Deportes, Comité Olímpico Nicaragüense y MDAA por su valioso respaldo al desarrollo del Taekwondo nacional.