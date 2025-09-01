Quilalí celebra la XXVI Feria del Maíz en Nueva Segovia

Con gran éxito y participación comunitaria, en la comunidad de San Bartolo se celebró la XXV Feria del Maíz, siendo la primera de este tipo que se realiza este año en el departamento de Nueva Segovia.

El evento reunió a familias de distintas comunidades para celebrar la abundancia del maíz, un cultivo de gran importancia cultural y económica en la región.

Durante dos días, las calles de San Bartolo se llenaron de música, color y tradición.

La feria contó con una variada agenda que incluyó un desfile de carrozas, la elección de la Reina del Maíz, concursos gastronómicos, juegos populares, presentaciones culturales, cabalgatas y una exposición de productos elaborados a base de maíz.



