Juventud Leonesa celebra el Día Nacional de la Paz con senderismo en el Cerro Negro
En un ambiente de alegría y compromiso con la Madre Tierra, el MARENA, en conjunto con el Movimiento Ambientalista Guardabarranco, organizaron un senderismo masivo en el departamento de León.
La actividad se realizó en celebración al Día Nacional de la Paz y en conmemoración del 176.º aniversario del nacimiento del imponente Cerro Negro.
Más de 100 jóvenes de diversas comunidades participaron en este recorrido, explorando las maravillas geológicas y los paisajes únicos que ofrece este coloso.
Durante la jornada, los asistentes disfrutaron del contacto directo con la naturaleza, y profundizaron en el conocimiento sobre la conservación de nuestros tesoros naturales, viviendo una experiencia de armonía y convivencia fraterna.
Esta iniciativa reafirmó el mensaje de que la Paz en Nicaragua se construye también a través de una relación respetuosa con el medio ambiente.
La jornada concluyó con un llamado a seguir preservando el Cerro Negro como un símbolo de la riqueza volcánica y turística de Nicaragua, en un ambiente de total seguridad y tranquilidad ciudadana.