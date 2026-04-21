Juventud Leonesa celebra el Día Nacional de la Paz con senderismo en el Cerro Negro

En un ambiente de alegría y compromiso con la Madre Tierra, el MARENA, en conjunto con el Movimiento Ambientalista Guardabarranco, organizaron un senderismo masivo en el departamento de León.

León: Senderismo en Cerro Negro por la Paz y naturaleza

La actividad se realizó en celebración al Día Nacional de la Paz y en conmemoración del 176.º aniversario del nacimiento del imponente Cerro Negro.

Más de 100 jóvenes de diversas comunidades participaron en este recorrido, explorando las maravillas geológicas y los paisajes únicos que ofrece este coloso.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron del contacto directo con la naturaleza, y profundizaron en el conocimiento sobre la conservación de nuestros tesoros naturales, viviendo una experiencia de armonía y convivencia fraterna.

Esta iniciativa reafirmó el mensaje de que la Paz en Nicaragua se construye también a través de una relación respetuosa con el medio ambiente.

La jornada concluyó con un llamado a seguir preservando el Cerro Negro como un símbolo de la riqueza volcánica y turística de Nicaragua, en un ambiente de total seguridad y tranquilidad ciudadana.