Policía Nacional arrestó a ocho sujetos por diversos delitos en Nueva Segovia
Entre el jueves 19 y el miércoles 25 de febrero, la Policía Nacional arrestó a ocho sujetos que cometieron delitos de peligrosidad en diferentes municipios del departamento de Nueva Segovia.
La teniente Karla Duarte González, detalló que cinco sujetos fueron detenidos por robo con fuerza en Macuelizo y Murra; dos por abastecimiento de droga en El Jícaro y Murra; y uno por violación en el mismo municipio de Murra.
La vocera policial informó que estas capturas son resultado de los esfuerzos que realizan las autoridades para fortalecer la convivencia ciudadana y combatir toda manifestación de violencia o criminalidad.
De igual forma, como parte del trabajo preventivo, la policía realizó cobertura al inicio del Ciclo Escolar 2026, garantizando vigilancia y patrullaje a pie y motorizado, así como regulación del tránsito cerca de los centros de estudios.
Además, la institución realizó visitas casa a casa para incidir en la prevención de la violencia hacia las mujeres, accidentes de tránsito e incendios.
También brindó cobertura a actividades deportivas y tradicionales, y regulación del tráfico en las principales carreteras para evitar accidentes.