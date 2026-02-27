Entre el jueves 19 y el miércoles 25 de febrero, la Policía Nacional arrestó a ocho sujetos que cometieron delitos de peligrosidad en diferentes municipios del departamento de Nueva Segovia.

Policía Nacional arrestó a ocho sujetos por diversos delitos en Nueva Segovia

La teniente Karla Duarte González, detalló que cinco sujetos fueron detenidos por robo con fuerza en Macuelizo y Murra; dos por abastecimiento de droga en El Jícaro y Murra; y uno por violación en el mismo municipio de Murra.

La vocera policial informó que estas capturas son resultado de los esfuerzos que realizan las autoridades para fortalecer la convivencia ciudadana y combatir toda manifestación de violencia o criminalidad.

De igual forma, como parte del trabajo preventivo, la policía realizó cobertura al inicio del Ciclo Escolar 2026, garantizando vigilancia y patrullaje a pie y motorizado, así como regulación del tránsito cerca de los centros de estudios.

Además, la institución realizó visitas casa a casa para incidir en la prevención de la violencia hacia las mujeres, accidentes de tránsito e incendios.

También brindó cobertura a actividades deportivas y tradicionales, y regulación del tráfico en las principales carreteras para evitar accidentes.