Policía suspende 996 licencias y arresta a 51 conductores ebrios en Nicaragua

Durante la semana del lunes 17 al domingo 23 de agosto de 2026, las autoridades de la Policía Nacional registraron un total de 1,348 colisiones viales con un saldo de 41 personas lesionadas en todo el territorio nicaragüense.

Pese al volumen de percances en las carreteras y calles del país, el informe oficial destacó una reducción de dos personas fallecidas en comparación con el mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con el reporte policial, la capital encabeza la mayor ocurrencia de accidentes con 874 casos en Managua, seguida por León con 70, Masaya con 57, Matagalpa con 53, Chinandega con 49 y Estelí con 42 percances.

En cuanto a los tipos de vehículos involucrados en estas colisiones, las motocicletas lideran la lista con 414 e incidentes, seguidas de los automóviles, con 310 casos, camionetas, 307; camiones, 156, y buses con 69 accidentes.

Para contrarrestar la accidentalidad, las autoridades ejecutaron intensas acciones coercitivas que incluyeron la requisa de 56 mil 163 vehículos, la realización de 6 mil 779 pruebas de alcoholemia, la suspensión de 996 licencias de conducir y la detención de 51 conductores por manejar en estado de ebriedad.

Asimismo, la institución policial reiteró el llamado a conductores, peatones y motociclistas a respetar las señales de tránsito, usar casco de protección y evitar manejar bajo los efectos del alcohol o a exceso de velocidad.

