Motociclista perece al ser colisionado por camioneta en Rivas

Don Julio Hernández perdió la vida en el hospital Gaspar García Laviana de la ciudad de Rivas, debido a las graves lesiones que sufrió luego que la motocicleta en que viajaba fuese impactada por la camionetona color negro, placa M 120-052 manejada por un borracho de identidad desconocida.

El violento accidente de tránsito se registró la noche de este martes, en la comunidad La Virgen de la ciudad de Rivas.

Cazadores de noticias informaron que don Julio viajaba en la moto con su hijastro Marlon Velásquez Oviedo, quien debido a las graves lesiones que sufrió fue trasladado al hospital Gaspar García Laviana de Rivas, de donde fue remitido a un centro asistencial capitalino.

“Ellos venían en la moto de realizar labores de pesca en San Juan del Sur…ahí pegada a la moto el remolque en que transportaban sus cosas”, dijo un conocido.

Tu Nueva Radio Ya conoció que don Julio y su hijastro Marlon son habitantes del barrio Carlos Aguilar de la ciudad de Rivas.

Las autoridades policiales al conocer del caso se desplazaron al lugar para indagar mayores detalles de la tragedia vial.