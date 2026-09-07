Desconocidos acaban a balazos con la vida de padre e hijo en El Cuá, Jinotega

Las autoridades de la Policía Nacional investigan la identidad y paradero de los sujetos que acabaron a balazos con la vida del adulto mayor Roberto Espinoza de 93 años, y de su hijo Noel Espinoza Zeledón de 48 años.

El doble crimen se registró la tarde de este lunes, en la comunidad La Sonora del municipio de El Cuá, en el departamento de Jinotega.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que los desconocidos aparecieron de la nada en la vivienda y tras ingresar con lujo de violencia dispararon contra don Roberto y Noel.

A como pudo el joven Noé Espinoza Jr., salió corriendo de la vivienda para ponerse a salvo junto a su hermano de 8 años, Idsan.

La desgracia fue reportada de inmediato a las autoridades policiales, encargadas de esclarecer el hecho de sangre.