Jovencita sigue prófuga tras homicidio de su pareja en un motel de El Rama

La joven Sujania Carolina Suazo Miranda, de 21 años, continúa huyendo de la justicia, tres meses después que la doctora María Adela Vargas Duarte, jueza de Distrito Penal de Audiencia y de Violencia de El Rama, la declaró en rebeldía y ordenó su captura.

Sujania Carolina Suazo Miranda, de 21 años

Suazo Miranda fue acusada por el Ministerio Publico de ser la autora del delito de homicidio en perjuicio de su pareja Ismael Gaitán Escorcia, de 51 años, a quien mató a puñaladas.

Los hechos ocurrieron el sábado 17 de enero de este año en la habitación de un hospedaje en el municipio de El Rama, Caribe Sur de Nicaragua.

Tras una acalorada discusión motivada por el rechazo de la joven a convivir con el hombre, se desató un altercado físico en el que ambos resultaron con heridas graves.

En este hospedaje ocurrió el crimen

Ismael Gaitán falleció en el lugar desangrado, mientras que Sujania sufrió heridas en la cara y el cuello, por lo que fue llevada bajo custodia al hospital Jacinto Hernández de Nueva Guinea, para recibir atención de emergencia.

Tras ser dada de alta del hospital, las autoridades judiciales la dejaron con medidas alternas a la prisión preventiva y programaron las audiencias correspondientes.

Al no presentarse ante los juzgados competentes, la judicial a cargo la declaró formalmente en estado de rebeldía y emitió una orden de allanamiento y captura nacional e internacional.

Hasta este semana, la Policía Nacional mantiene activa la búsqueda, ya que Sujania Suazo Miranda continúa desaparecida y mientras tanto, el proceso judicial se encuentra suspendido.

