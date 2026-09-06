Motociclista pierde la vida impactado por furgón en San Juan del Sur

El motorizado Erick Alberto Obando González, de 37 años, murió la mañana de hoy domingo en un aparatoso accidente ocurrido en San Juan del Sur, Rivas.

Motociclista muere al ser impactado por furgón en San Juan del Sur

La víctima se transportaba en la moto placa RI 54-180 cuando al llegar a la comarca El Capulín, fue impactado por el furgón placa GR 21-443 que transitaba en sentido contrario.

A causa del impacto, el motorizado sufrió una fractura en el cráneo que le causó una muerte inmediata.

El ahora occiso habitaba en el municipio de Buenos Aires, lugar a donde se dirigía al momento de la tragedia.

Agentes policiales de San Juan del Sur, Rivas, amplían las investigaciones del caso para esclarecer las causas que provocaron la tragedia vial.

