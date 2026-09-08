Comunicadores sandinistas respaldan soberanía y paz en Día del Periodista

En conmemoración del Día Internacional del Periodista este 8 de septiembre, la red de Comunicadores Sandinistas y Comunicadores Patrióticos emitieron una proclama desde la Hacienda San Jacinto, en la que reafirmaron su compromiso de informar con veracidad y acompañar al pueblo nicaragüense en la defensa de la paz, la soberanía y la estabilidad del país.

Comunicadores Sandinistas ratifican su compromiso con la verdad verdadera y la soberanía en el Día Internacional del Periodista

En la proclama, los profesionales de la comunicación rindieron homenaje al legado del periodista y luchador antifascista Julius Fučík, destacando que el ejercicio periodístico constituye un acto de dignidad, valentía y compromiso ético frente a los desafíos comunicacionales contemporáneos.

La proclama destaca el legado histórico de los héroes y próceres de Nicaragua, invocando a Diriangén, Nicarao, Adiact, Andrés Castro, el General José Dolores Estrada, los Indios Flecheros de Matagalpa, el General Benjamín Zeledón y el General Augusto C. Sandino— como el cimiento ideológico que guía la labor de los medios patrióticos.

Bajo ese principio, los comunicadores señalaron que continúan dando la batalla contra el terrorismo mediático, el golpismo, el fascismo, la manipulación de información y las noticias falsas creadas para desestabilizar la tranquilidad de las familias nicaragüenses.

Asimismo, el gremio expresó su respaldo firme y categórico a la gestión ejecutada por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, liderado por los CoPresidentes, Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo.

En este marco, celebraron la recién aprobada Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, calificándola como una decisión soberana y fundamental para resguardar la seguridad jurídica, la armonía social y el progreso económico del país.

Los comunicadores concluyeron ratificando su misión de comunicar para unir y visibilizar los avances de la Nicaragua que trabaja, emprende y prospera en paz.

Proclama de Comunicadores Sandinistas

8 DE SEPTIEMBRE – DIA INTERNACIONAL DEL PERIODISTA

¡HAY PATRIA! ¡PATRIA Y PAZ! ¡PATRIA Y LIBERTAD!

Los Comunicadores Patrióticos, Comunicadores Sandinistas, ¡Aquí Estamos! Con el Legado Victorioso de Nuestros Héroes y Mártires, orgullosos de pertenecer a una tierra de historia viva y profunda; de memoria vigente y de hombres y mujeres que, a lo largo de los siglos, han defendido y siguen defendiendo su Dignidad y su Derecho a construir su propio destino.

¡Aquí estamos! En esta Nicaragua de gloriosa hidalguía y honrosa valentía; un Pueblo que camina con Firmeza, Esperanza y en Fuerza de Victorias. En nuestras raíces viven Diriangén, Nicarao y Adiact; vive la Rebeldía digna de Andrés Castro, cuya piedra es símbolo eterno de resistencia; vive el General José Dolores Estrada y la sangre de los valientes Indios Flecheros de Matagalpa, que permanecen en el Corazón de San Jacinto; Vive Zeledón… Vive Sandino y viven tantos hombres y mujeres que, con su ejemplo y sacrificio, nos legaron una herencia de Dignidad, Coraje, Resistencia y profundo Amor a la Patria.

Este 8 de Septiembre honramos la memoria de Julius Fučík, periodista y luchador antifascista, quien entregó su Vida defendiendo la Verdad frente a la barbarie. Su ejemplo nos recuerda que ejercer el Periodismo es también un acto de Dignidad, Valentía y Compromiso con los Pueblos y con la Vida.

Con la Fuerza de la Verdad Verdadera y junto a nuestro Pueblo, los Comunicadores Sandinistas Seguimos Venciendo frente al terrorismo mediático, venciendo al golpismo, al fascismo, a las noticias falsas, a las mentiras, a las calumnias y a las infamias. Seguimos Venciendo a los Traidores y Vendepatrias que No Pudieron… Ni Podrán!

En este Día Internacional del Periodista reafirmamos nuestro compromiso de Comunicar para Unir, para informar, para acompañar y para fortalecer la Esperanza. Con Orgullo Sandinista, con Fe, con Amor y con la certeza de que Nuestra Bendición es ser nicaragüenses y Nuestro Compromiso de Vida es el Amor a la Patria… y Siempre Más Allá!

Respaldamos y celebramos los Esfuerzos que desde nuestro Buen Gobierno Sandinista liderado por nuestros CoPresidentes, Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo, se realizan para fortalecer nuestra Democracia y continuar Defendiendo la Paz, la Soberanía, la Estabilidad y seguir Luchando contra la Pobreza.

Reiteramos nuestro Firme, Total y Rotundo respaldo a la recién aprobada Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua: Estas son las Decisiones Soberanas de una Patria Bendita y Libre en la Defensa de la Seguridad, la Estabilidad, la Tranquilidad, la Armonía y la Paz que necesitamos tod@s para seguir Prosperando.

Los Comunicadores Sandinistas, Comunicadores Patrióticos defendemos las Verdades Verdaderas que a lo largo de nuestra historia han iluminado el porvenir de las Familias, las Comunidades, la Juventud, las Mujeres y los Hombres que trabajan, emprenden, estudian y construyen. Comunicamos para Unir, para contribuir a la Defensa de la Patria y la Revolución; y para contar la Nicaragua que vive, lucha, crea y avanza… Siempre en Victorias… Siempre Más Allá!

Vamos Adelante Compañeras y Compañeros…

Vamos Adelante Comunicadores Patrióticos, Comunicadores Sandinistas…

Con la Fuerza de la Verdad Verdadera…

Con la Firmeza, la Dignidad y el Patriotismo de nuestro Pueblo…

Con el Legado eterno de los Héroes de la Patria….

Con la Unidad de las Familias nicaragüenses…

Con el Frente Sandinista de Liberación Nacional…

Con el Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo…

En el nombre de Dios, que guía los pasos de este Pueblo de Fe y Amor que ama la Paz, que resguarda la Paz, y que sabe que solo en Paz, Seguridad y Estabilidad… Todos Juntos… Vamos Adelante!

¡Hay Patria… Patria y Libertad!

¡Nicaragua Triunfa en Paz y Unidad!

¡Viva Septiembre Victorioso!

¡Vivan los Héroes de la Patria!

¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional!

¡Viva el Comandante Daniel! ¡Viva la Compañera Rosario!

¡Sandino Vive… La Lucha Sigue!

¡Patria Libre… O Morir!!!!