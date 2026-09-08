Chofer muere de infarto, ayudante evita que bus caiga a río en Nueva Guinea

A punto de caer a un río estuvieron la mañana de este martes los pasajeros de un bus que cubre la ruta Nueva Guinea – Bluefields, luego que el conductor de la unidad de transporte sufrió un mortal infarto cardiaco mientras circulaba por la comunidad Naciones Unidas.

El autobús placas ZC 075 de Transportes Murillo había salido alrededor de las 7:00 de la mañana con varios pasajeros a bordo y el hecho ocurrió a las 8 y 10 minutos, cuando el conductor Oscar José Arauz Morales, conocido como “Hulk” se aproximaba a un puente.

De acuerdo con el relato de pasajeros, Óscar Arauz se encontraba realizando el recorrido como conductor suplente, debido a que el chofer asignado había solicitado permiso para asistir a una cita médica, y al pasar por un reductor de velocidad se llevó las manos al pecho y perdió el control del bus.

Sin embargo, el ayudante del autobús reaccionó rápido, activó el freno de emergencia y logró detener la unidad antes de que cayera al río de la colonia Naciones Unidas, mientras los pasajeros vivían momentos de angustia.

Óscar José Arauz Morales fue llevado inicialmente al puesto de salud de la colonia Naciones Unidas y enviado de inmediato al Hospital Jacinto Hernández de Nueva Guinea, donde se confirmó que ya no presentaba los signos vitales.

