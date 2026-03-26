Ejército de Nicaragua sofoca incendio agropecuario en Jinotega

En cumplimiento de sus misiones de protección a la población y los recursos naturales, el 6 Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua logró la extinción total de un incendio agropecuario en el departamento de Jinotega.

Extinción de incendio en Jinotega

El siniestro, registrado el 24 de marzo en el barrio Carlos Rizo II etapa, afectó un área de 10 manzanas de maleza y pastizales.

La operación se realizó en coordinación con el MARENA, instituciones del Estado y la Brigada de Rescate Municipal.

El despliegue de 20 efectivos militares permitió una intervención rápida que evitó la propagación del fuego hacia propiedades aledañas, salvaguardando la seguridad de las familias del sector.

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