Juan Ignacio Gutiérrez pierde su carro tras incendio en Bolonia

En cuestión de minutos voraces llamas convirtieron en chatarra el vehículo placa M 1777-771 al momento que era conducido por Juan Ignacio Gutiérrez, en una calle de Bolonia, la noche del pasado lunes.

Llamas reducen a chatarra vehículo en la capital

Don Juan Ignacio dijo a Tu Nueva Radio Ya, que regresaba de comprar unas pastillas para su esposa que está enferma. “ya me dirigía a la casa cuando de repente salieron las llamas carro, me baje para ponerme a salvo”, relató el afligido hombre.

Los pobladores de la zona al percatarse del incidente hicieron el llamado a miembros de los Bomberos Unidos para que sofocaran las llamas y evitar una tragedia mayor.

Las pérdidas fueron totales, pues el fuego consumió el vehículo valorado en unos 4 mil dólares.