Nicaragua conmemora 78 años de fundación de la República Popular Democrática de Corea

El Gobierno de Nicaragua envió un mensaje a Kim Jong Un con motivo del 78 Aniversario de Fundación de la República Popular Democrática de Corea, que se conmemora este 9 de septiembre, destacando los históricos lazos de hermandad, solidaridad y cooperación entre ambos pueblos, gobiernos y partidos.

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

Unida Nicaragua Triunfa

Managua, 8 de Septiembre de 2026

Compañero

Kim Jong Un

Secretario General del

Partido del Trabajo de Corea,

Presidente de Asuntos Estatales de la

República Popular Democrática de Corea,

Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas

de la República Popular Democrática de Corea

Pyongyang

Querido Hermano Presidente :

En nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y en nuestro propio nombre, nos complace transmitir a Usted, a los Compañeros del Partido del Trabajo de Corea, y al Hermano Pueblo y Gobierno de la República Popular Democrática de Corea, nuestras más Cálidas y Fraternas Felicitaciones, al conmemorar este 9 de Septiembre de 2026 el 78 Aniversario de Fundación de la República Popular Democrática de Corea.

En esta histórica fecha, reconocemos la Fortaleza y Unidad de su Pueblo, que a lo largo de su Historia ha reafirmado su determinación de avanzar con Dignidad, Soberanía e Independencia, defendiendo su Derecho a la Autodeterminación y a construir su propio camino, sin injerencias extranjeras.

En esta significativa celebración, reconocemos la Memoria y Legado Histórico del Hermano Kim Il Sung, Padre Fundador de la República Popular Democrática de Corea y al Querido Dirigente, Hermano Kim Jong Il, cuya Visión y Entrega contribuyeron a dar continuidad a la Defensa de los Principios que hoy guían a su Nación.

Desde nuestra Nicaragua, Bendita y Siempre Libre, celebramos la Firmeza con la que Usted, Hermano Kim Jong Un, continúa conduciendo a su Nación para alcanzar la Paz, Bienestar y Desarrollo de su Querido Pueblo.

Al reiterar nuestra firme voluntad de continuar fortaleciendo y profundizando los históricos Lazos de Hermandad, Solidaridad y Cooperación unen a nuestros Pueblos, Gobiernos y Partidos; reciba nuestro Abrazo Fraterno y Revolucionario, junto a nuestros mejores deseos de Paz, Bienestar y Prosperidad.

Daniel Ortega Saavedra

Rosario Murillo