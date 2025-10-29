Parlamento nicaragüense condena unánimemente el bloqueo criminal de Estados Unidos contra Cuba

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó por unanimidad una Declaración de Condena al criminal bloqueo impuesto por Estados Unidos contra el pueblo cubano, reafirmando la solidaridad incondicional de nuestro país.

La declaración, presentada por el diputado Edwin Castro, jefe de la bancada sandinista, se realizó en sintonía con el debate que se lleva a cabo este mismo día en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El texto califica el bloqueo como un acto de genocidio y terrorismo económico, y una ofensa a la humanidad entera.

Se denunció que las pérdidas ocasionadas a Cuba entre marzo de 2024 y febrero de 2025 ascienden a 7 mil 556 millones 100 mil dólares.

La declaración señala que esta política ha provocado la «carencia de medicamentos, equipos médicos, alimentos y recursos esenciales», afectando gravemente a niños, mujeres y personas mayores.

El Parlamento nicaragüense reafirmó su solidaridad inquebrantable con el pueblo, el gobierno y el Partido Comunista de Cuba.

La declaración concluye con un llamado enérgico: «Cuba no está sola. Nicaragua y los pueblos del mundo alzamos la voz y que se tumbe el bloqueo».

La aprobación unánime de la declaración refleja la posición firme de Nicaragua en defensa de la justicia internacional y la autodeterminación del pueblo cubano.



