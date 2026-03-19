Nicaragua y la Revolución Popular Sandinista: factor esencial de la estabilidad, paz y prosperidad de Centroamérica y el Caribe

Nicaragua como modelo regional

Nicaragua juega un papel esencial en el desarrollo de América Central no solamente por motivo de su posición geográfica en el centro del istmo sino por motivo del éxito de su modelo revolucionario de democratización socioeconómica. Nicaragua ha demostrado que las políticas públicas de desarrollo humano enfocadas en las necesidades de la persona humana rinden mejores resultados que un enfoque neoliberal en las ganancias empresariales.

La economía productiva de Nicaragua es altamente competitiva con las economías de sus países vecinos mientras su sector público responde mucho mejor a las aspiraciones de las familias de al gran mayoría de su población.

El éxito incuestionable del desarrollo socioeconómico revolucionario

Para entender esta realidad es necesario ver las cifras macroeconómicas de la región:-

Población en millones PIB US$ miles millones Productividad (PIB/Horas laboradas) % deuda PIB Indice del costo de la vida Costa Rica 5.1 95 27.5 74 52.9 El Salvador 6.4 35 11.8 59 39.6 Guatemala 19 113 15 29 40.4 Honduras 11 37 7.8 38 36.6 Nicaragua 7 20 9.3 39 34.2 Panamá 4.7 86 43.6 65 45.5

La pregunta obvia ante estos datos es cómo ha sido posible para Nicaragua, siendo el país geográficamente más grande de la región pero con la economía más pequeña, asegurar el acceso de su población a la cobertura eléctrica a 99.7% a nivel nacional y el acceso a agua potable a 95%, los mejores de la región. Además, el gobierno garantiza la atención de salud gratis para toda la población y la educación gratis desde preescolar hasta la universidad, incluyendo la educación técnica. A nivel regional, entre muchos otros indicadores, Nicaragua tiene las mejores carreteras, el mayor número, por mucho, de hospitales del sistema pública, la mejor seguridad ciudadana, el mejor sistema sanitaria agropecuaria y el mejor sistema de prevención de desastres.

La respuesta a la pregunta, por supuesto, es que todos estos extraordinarios logros se deben al Buen Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, liderado por el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo durante casi 20 años de victorias. El componente más importante de este modelo de Buen Gobierno Sandinista ha sido el concepto fundamental del Pueblo Presidente que se expresa en la atención permanente del gobierno a las necesidades y aspiraciones del pueblo, de mujeres y hombres de toda edad, de toda clase social y de todas la regiones y etnias. Mucho más allá de la reducción de la pobreza reflejada en cifras macroeconómicas, se trata de una democratización socioeconómica integral que mejora la vida de la persona humana en todos los sentidos.

Las cifras nominales de la pobreza en América Central indican que Honduras y Guatemala tienen los porcentajes más altas, por encima de 45% en cada país, mientras Nicaragua, El Salvador y Costa Rica tienen niveles de alrededor de 14%. En Panamá, el país más rico de la región, se reporta que la pobreza afecta a alrededor de 20% de su población. Un elemento fundamental para reducir la pobreza es el pleno empleo de la población económicamente activa.

Con un desempleo de alrededor de 3% de su población, Nicaragua tiene el nivel de desempleo más bajo de los otros cinco principales países de la región, con la posible excepción de Guatemala. El Salvador refleja 5%, Costa Rica casi 7% y Honduras y Panamá más de 8%. En adición, las familias de menos ingresos económicos protagonizan las políticas del gobierno que, por ejemplo, garantizan un bajo costo de energía eléctrica para hogares con un uso mensual menor de 150Kw y tarifas prácticamente simbólicas para el uso del transporte público urbano.

El desafío de la urbanización regional

Ente los desafíos comunes a todos los gobiernos centroamericanos, ha sido cómo asimilar al creciente movimiento de la población rural hacia las ciudades. Se ha calculado que para el año 2030, América Central estará entre las regiones del mundo más urbanizadas con 77% de su población ubicado en las ciudades. Será tremenda la presión sobre la infraestructura como viviendas, transporte público, escuelas y hospitales de este rápido movimiento poblacional, lo cual se debe al deseo de las familias rurales de mejorar su nivel de vida.

Y en este aspecto de planificación integral para responder al desafío de los movimientos demográficos Nicaragua también ha sido un modelo para la región. La permanente inversión del gobierno en innovadores programas de crédito y asistencia técnica para las y los productores agropecuarios ha hecho posible un notable y progresivo aumento en la actividad productiva de las familias del campo.

En sí, este avance económico del sector rural mitiga y disminuye un acelerado movimiento de la población rural a las ciudades. Y el mejor nivel de vida de la población rural debido a una dinámica actividad económica, se complementa también a base de una mejor provisión de atención de salud y mayor infraestructura de educación y de educación técnica. Ahora el programa de la Universidad en el Campo alcanza alrededor de 30,000 estudiantes en la población de las zonas rurales del país.

Se imparte Secundaria a Distancia en el Campo en 450 escuelas con 50,000 Estudiantes que participan también en cursos de Vocación Productiva. Se garantiza una merienda escolar diario que suministra 30% de la alimentación diaria necesaria para 1.2 millones de estudiantes durante todo el año lectivo por medio de más de 11,000 Comités de Alimentación Escolar. Al inicio del año escolar se garantiza un bono de parte de la presidencia para fortalecer la capacidad económica de familias y asegurar la asistencia a la escuela de sus niñas y niños, que es de especial importancia para asegurar que las familias rurales pueden realizar las aspiraciones de sus hijas e hijos a una vida mejor.

Para disminuir la brecha en el suministro de viviendas dignas y garantizar suficientes casas para la población el gobierno promueve la construcción de 8000 casas al año junto con programas para ayudar a familias en la reparación y construcción de sus propias casas que han ayudado a alrededor de150,000 familias desde 2007. En el sector del transporte público se ha renovado completamente la flota de buses del transporte público, con miles de buses importados de Rusia y China.

Las constantes mejoras y permanente mantenimiento en las carreteras a lo largo y ancho del país aseguran la capacidad de poder absorber los futuros aumentos del transporte vehicular. De manera similar, las espectaculares pistas urbanas en la capital Managua garantizan mayor seguridad y más fluidez para el masivo flujo diario de vehículos esencial para asegurar el desarrollo socioeconómico de todo el país

Nicaragua garantiza la estabilidad regional

Todo este enorme esfuerzo del sector público liderado por el Comandante Daniel y la Compañera Rosario ha asegurado que Nicaragua actúa como una fuerte influencia para la estabilidad económica regional. En ese sentido, nuestro Buen Gobierno ha sido ejemplar en sus esfuerzos para promover la integración regional a base del desarrollo económico de beneficio mutuo, el respeto a los intereses soberanos de cada país y la cooperación en temas sanitarios, ambientales y de seguridad común contra el crimen organizado y el narcotráfico.

De hecho, como ha comentado el vice presidente salvadoreño Félix Ulloa la región centroamericana “constituye la cuarta economía de América Latina, solo nos supera Brasil, México y Argentina”. MIFIC reporta que Nicaragua recibe 28% de sus importaciones de América Central que es también el destino de 16% de las exportaciones de nuestro país.

Nicaragua juega un papel crucial en la integración económica centroamericana porque su posición geográfica central en el istmo la convierte en un área de tránsito esencial para el comercio, el transporte y el turismo regionales.

Gracias a la estabilidad regional promovido con tanto empeño por nuestro gobierno Sandinista como parte del compromiso a la integración regional del programa histórico del FSLN, el crecimiento económico del Producto Interno Bruto en América Central de alrededor de 4% anual que supera significativamente el promedio de América Latina y el Caribe de solamente entre 2% y 3% anual.

Para el momento, debido principalmente a la injerencia del gobierno norteamericano en la región, el Sistema de Integración Centro-americano ha estado paralizado, pero varios aspectos importantes de la integración regional siguen funcionando.

Entre las instituciones en que Nicaragua participa de manera activa en la coordinación regional son el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, el Consejo Monetario Centroamericano, el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana, la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas y la Comisión de Jefes y Directores de Policía de Centroamérica, México, el Caribe y Colombia.

Hay constantes intercambios en temas de la salud regional y también en el desarrollo de la educación a nivel regional. Nicaragua es reconocido como un referente regional e internacional en la educación, como explicó el entonces representante de la UNESCO en 2023, “Nosotros decimos adentro de la UNESCO, Nicaragua nos enseña, Nicaragua le enseña con muchos temas. A Nicaragua la buscan para que dé asesoría en Educación para otros países.”

La fortaleza moral y espiritual del modelo revolucionario

Es indiscutible que solamente la Revolución Popular Sandinista habría hecho posible que Nicaragua alcanzara tantas victorias socioeconómicas en solamente 20 años luego de la catástrofe de 17 años de desgobierno por administraciones neoliberales que servían al imperio norteamericano. Aun las instituciones financieras internacionales dominados por el imperio que siguen bloqueando nuevos financiamientos al país reconocen la destacada honestidad y eficiencia del gobierno del Comandante Daniel y la Compañera Rosario. Lo que garantiza la integridad en la administración pública que distingue Nicaragua de sus países vecinos ha sido el compromiso de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional con la cohesión social y el amor patria la identidad cultural.

En comparación con los países vecinos de la región centroamericana, Nicaragua tiene una fortaleza moral y espiritual altamente desarrollado que se expresó en la reciente reforma de la Constitución Política. Su preámbulo nombra los y las héroes nacionales antepasados: los Caciques Diriangén y Nicarao, el Presbítero Tomás Ruíz Romero, el General José Dolores Estrada, Andrés Castro y Enmanuel Mongalo, Rubén Darío, Benjamín Zeledón, Augusto C. Sandino y Blanca Stella Aráuz Pineda, Rigoberto López Pérez y Carlos Fonseca junto con Pedro Joaquín Chamorro y el Cardenal Miguel Obando y Bravo y “todas las generaciones de Héroes y Mártires que forjaron y desarrollaron la lucha de liberación por la independencia nacional”.

Ningún otro país en la región reconoce de manera tan apasionada y tan comprometida con su ejemplo a sus heroicos antepasados. Aunque todos los países centroamericanos tienen en sus historias destacadas figuras culturales y políticas, en verdad, ninguno tiene figuras históricas tan destacadas a nivel mundial como Rubén Darío y el General Augusto C. Sandino. Honduras celebra con mucha razón al Cacique Lempira y al General Francisco Morazán y Guatemala celebra a Tecún Umán.

Pero solo Nicaragua celebra sus héroes nacionales con un amor patria que viene de siglos de resistencia y sacrificio, de superación de todo tipo de agresión e imposición extranjera, que va de la mano con el compromiso de asegurar la reconciliación nacional con todas las personas de buena fe. Y solo Nicaragua reconoce el aporte de todas sus generaciones de héroes y mártires en defensa de la soberanía e independencia nacional, lo cual es la expresión cultural del proyecto revolucionario sandinista para profundizar una verdadera democratización de la sociedad nicaragüense.

Nicaragua y su ejemplo de equidad de género

El hecho de que Nicaragua ofrezca a la región y al mundo un exitoso modelo de una sociedad revolucionaria, necesariamente implica que ofrece también un ejemplo en la equidad de género. Se trata no solamente de las destacadas cifras de la representación de mujeres en el poder legislativo o en las otras instituciones del estado y del gobierno, sino la equidad e igualdad en todas las esferas de la vida socio-económica y la cultura nacional. Los avances en la equidad de género en Nicaragua han sido pasos esenciales para poder desarrollar una verdadera democratización del país durante los últimos 20 años.

Han sido imprescindibles en la emancipación nacional de la herencia del esquema cultural colonial y la barbarie del somocismo al servicio del imperio y también en la superación de las secuelas de la década de guerra de los años 1980s, seguida por 17 años de desgobierno neoliberal. Ahora Nicaragua entra en el año veinte de la segunda fase del proceso de democratización revolucionaria sandinista y es evidente que el compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres y una genuina equidad de género no son lemas huecas sino una dinámica realidad que se vive y se desarrolla en la práctica cada día.

Un proceso revolucionario en evolución

La Compañera Rosario refirió a esto el Día de la Mujer en 2021, “… nos hace falta mucho. És un cambio cultural el que tenemos que lograr. Este és un aspecto importantísimo… El hecho de que la Constitución establece la Equidad y establece que debemos estar en Equidad, precisamente, en todos los Espacios de la Vida. De la Vida Pública. De la Vida en términos de los Cargos y Responsabilidades que significan ejercer el Poder… porque lo hemos logrado nosotras, con nuestra presencia, con nuestro heroísmo en las Luchas que nos ha tocado librar, para que Nicaragua, como dice Sandino, “sea libre porque tiene hijos e hijas que la aman”.

Ahora la Constitución Política refiere de manera específica en su Preámbulo a las mujeres heroicas Blanca Stella Araúz Pineda, a las Mujeres de El Cuá, a las estudiantes protagonistas en todas las luchas. Artículo Cinco reconoce que, “Las Mujeres en Nicaragua somos protagonistas de nuestras vidas y ejercemos derechos en equidad, por capacidad y presencia efectiva, en todos los espacios, eventos y momentos de nuestra historia. Las Mujeres en Nicaragua hemos sido y somos forjadoras y partícipes directos y activos a lo largo de nuestra historia de luchas libertarias, revolucionarias y evolucionarias de Patria y Libertad.” Y en su Artículo 25, “Se establece la igualdad absoluta entre hombres y mujeres en el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus derechos.”

Quizás menos conocido entre la población es que en el Artículo 73 “El Estado otorga protección especial al embarazo, parto y postparto” y, como parte de esa protección, se integra la responsabilidad de los hombres ya que “El hombre en matrimonio o en unión de hecho estable tendrá derecho a no menos de cinco días calendario con goce de salario y sin pérdida de ninguna prestación social en ocasión del parto de su pareja.” Lo cual destaca el enfoque central de la Carta Magna en la familia expresado en Artículo Cuatro, “La Familia es el centro de la convivencia comunitaria y de la forja de valores y sentimientos que desde el amor promueven humanismo, tolerancia y armonía” y un protagonista esencial “en avances cotidianos de lucha contra la injusticia de la pobreza heredada, procurando el desarrollo humano de todos y cada uno de los y las nicaragüenses.”

Así que la imprescindible equidad de género que se ha logrado en Nicaragua ha sido y sigue siendo un proceso integral de la evolución de la sociedad nicaragüense hacia todavía mayores niveles de desarrollo humano, estabilidad social y reducción de pobreza para afianzar una verdadera democratización económica y social. La igualdad y equidad entre las mujeres y los hombres en Nicaragua es una alta expresión práctica del compromiso de nuestra sociedad con los revolucionarios valores Cristianos, Socialistas y Solidarias de su Pueblo Presidente. También es la realización del ambicioso programa revolucionario del Frente Sandinista de Liberación Nacional promulgado en 1969, en que el punto siete lee “La Revolución Popular Sandinista abolirá la odiosa discriminación que la mujer ha padecido con respecto al hombre; establecerá la igualdad económica, política y cultural entre la mujer y el hombre.”

Las mujeres revolucionarias

Es relevante volver a citar las palabras de Sandino cuando dijo que en su lucha contra el imperio yanqui, “Los actos heroicos de las mujeres que colaboraron en el Ejército, no sólo son muchísimos, sino que además la mayoría requieren largas historias para explicar los sacrificios que sufrieron y los peligros que enfrentaron por amor a la Patria, y todas, campesinas, maestras de escuela, enfermeras, amas de casa, y aún señoritas de sociedad, rindieron sacrificios sin los cuales nuestra guerra no hubiera sido posible.” De igual manera eran miles de mujeres que dieron sus vidas para lograr el Triunfo de la Revolución Popular Sandinista el 19 de julio 1979.

Junto con las innumerables anónimas mujeres campesinas y obreras, se recuerdan a héroes como Luisa Amanda Espinoza, Arlen Siu, Julia Herrera, Amanda Aguilar, Mildred Abaunza, Claudia Chamorro, Angela Morales, Silvia Ferrufino, Clotilde Moreno, Aracely Pérez, Yelba Antunez, Aura Ortiz, Lina Herrera, Fátima Pavón… solo algunas pocas de las mujeres que figuran entre las miles de compañeras que sacrificaron sus vidas para hacer posible la Revolución Popular Sandinista. Se ha calculado que entre 25% y 30% de las y los combatientes en la insurrección eran mujeres, una proporción altísima en comparación con las otras luchas armadas en el continente.

Luego, en el tiempo de la primera fase de gobierno Sandinista se destacaron compañeras como, por ejemplo, la Dra. Concepción Palacios, Nora Astorga y Doris Tijerino entre las incontables miles de mujeres sandinistas que fortalecieron ese primer período del proceso revolucionario en casi todos los niveles. Entre las terribles amenazas y peligros de la guerra terrorista de los años 1980s, las mujeres hacían posible el gesto de la Cruzada Nacional de Alfabetización, la movilización masiva en las cosechas del café y el establecimiento y consolidación de las jornadas de salud a nivel nacional. Las mujeres hacían posible el desarrollo innovador del sistema educativo y de salud pública y aportaron grandemente al amplio desarrollo de las organizaciones gremiales, los sindicatos y el cooperativismo.

No habría sido posible resistir las tremendas dificultades y presiones de la guerra impuesta por el gobierno del Presidente Reagan sin la dedicación y firmeza de las mujeres fieles al proceso revolucionario. Aun en medio de la las desesperadas dificultades de la guerra contra el terrorismo contrarrevolucionario patrocinado por el gobierno norteamericano, el Frente Sandinista reafirmaba su compromiso con la igualdad entre las mujeres y los hombres. La proclama de 1987 sobre el teme afirmaba la lucha contra el machismo, el reconocimiento del protagonismo de las mujeres en la Revolución, el compromiso con el fomento de igualdad de oportunidades y con la abolición de la discriminación contra las mujeres en las leyes y las políticas institucionales.

Después del fin de la guerra y la llegada a la presidencia de Doña Violeta Chamorro, las mujeres sandinistas jugaron un papel fundamental en la defensa de los logros del primer período de gobierno del Frente Sandinista. Pero también aseguraron la unidad del partido contra los insidiosos intentos del divisionismo antes y después del histórico congreso del FSLN de 1994. A lo largo de los años de desgobierno neoliberal, hacían posible la acumulación de fuerza electoral que permitió la victoria del FSLN con el liderazgo del Comandante Daniel y la Compañera Rosario en las elecciones de 2006.

Una nueva fase de Paz, Reconciliación, Unidad y Esperanza

Desde ese momento se intensificó el impulso para promover la igualdad y la equidad de género. El proceso de Reconciliación y Unidad Nacional requería un verdadero y firme compromiso con la decisión democrática de las mujeres nicaragüenses y un respeto categórico a la cultura del país, sin imponer criterios ajenos a los valores de la sociedad. Este proceso se ha desarrollado a base de leyes y políticas del gobierno como la Ley No. 648, Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades, aprobado en 2008 que abrió la posibilidad de una participación mucho más amplia para las mujeres en la vida pública nacional.

La Ley 648 hizo posible el decreto del principio de paridad en las candidaturas de todos los partidos políticos para las elecciones del 2011, el cual fue consolidado por medio de la Ley 331 con Reformas Incorporadas de 2012 para todas las elecciones subsiguientes. En América Latina, solo Cuba, México y Nicaragua han alcanzado la paridad entre mujeres y hombres en sus legislaturas. Pero además, con 62.5%, Nicaragua es el país latinoamericano con el porcentaje más alto de mujeres ministras. Desde enero 2007, la Asamblea Nacional ha priorizado el tema de la equidad de género para asegurar la aprobación de leyes que previenen y castigan los crímenes de violencia de género y la violencia intrafamiliar.

Entre otras, se aprobaron la Ley No. 779 Ley Integral contra la Violencia, las reformas al Ley No. 641 Código Penal para actualizar las penas para los delitos cometidos contra las mujeres y la Ley contra la Trata de Personas. La Asamblea mantiene la Política de Género entre las cinco principales políticas institucionales, las cuales se refuerzan por medio de los lineamientos de los planes nacionales de lucha contra la pobreza. Por ejemplo, entre los doce lineamientos del Plan Nacional de Lucha Contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano para 2022-2026 figuran, en su punto cinco, la igualdad y equidad de género.

Sobre este punto la presentación del Plan en 2022 explica, “Nuestro Presidente Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo nos han dado este mandato, es uno de los más importantes porque a medida que haya mayor igualdad y equidad de género va a tener mayor impacto en la economía y desarrollo social. Se movilizaron recursos importantes en los años anteriores para las mujeres para capitalizarlas y convertirlas en protagonistas en la producción, en el comercio. Este respaldo será fortalecido en los próximos años.” Desde su inicio en los años después de la victoria electoral del Comandante Daniel y la Compañera Rosario de 2007, programas dirigidas a las mujeres, como Usura Cero y el Bono Productivo, han promovido la inclusión en la economía nacional de millones de mujeres.

Se calcula que Usura Cero ha entregado créditos a más de dos millones de mujeres emprendedoras y un número similar o mayor han sido protagonistas del Bono Productivo y programas relacionados, como el Patio Saludable o el programa Café Cristiano, Socialista y Solidario entre otros más. Se sigue promoviendo estos y otros programas que han sido claves en la democratización económica y el crecimiento productivo del país. En los últimos años también se ha avanzado grandemente en la economía creativa que abarca de manera integral muchos aspectos de la cultura nacional en que las mujeres figuran como protagonistas claves socio-productivas que dinamizan la economía convencional con emprendimientos innovadores.

En el aspecto de la seguridad socioeconómica de las mujeres, el tema de la titulación de la propiedad ha sido fundamental. Una ley importante fue la Ley 717 Creadora del Fondo para Compra de Tierras con Equidad de Género para Mujeres Rurales del año 2010. Como explica la Procuraduría de la Justicia, un título de propiedad, «Significa seguridad jurídica en primer lugar, significa compromiso del gobierno al pueblo que ha venido restituyendo a las familias nicaragüense este tan deseado documento que no fue reconocido en gobiernos anteriores «. Entre 2007 y 2025 lo que ahora es la Procuraduría de la Justicia ha entregado un total de 758,334 títulos de propiedad entre propiedades urbanas y rurales, de los cuales han sido beneficiadas casi dos millones de mujeres.

El reforzamiento de la equidad de género incluye, entre muchos elementos más, la atención integral preescolar. En Nicaragua, se asegura la atención preescolar de parte del Ministerio de Educación por medio de más de 270 Centros de Desarrollo Infantil a nivel nacional que garantizan atención, cuido y desarrollo educativo a más de 16 mil niñas y niños. Otro tema fundamental para las familias nicaragüenses es la salud materna. La mortalidad materna se ha reducido en más de 80% desde 2006 a 16 mujeres por cada 100 mil nacidos vivos, el año pasado.

Como parte de su estrategia nacional para atender a las mujeres rurales con embarazo, el Ministerio de Salud ahora maneja más de 180 Casas Maternas y atiende a más de 70,000 mujeres cada año. Además, entre otros importantes avances en la salud de la mujer, ahora cada hospital en el país ofrece mamografías y el año pasado se brindaron más de 1.2 millones de exámenes de detección temprana de cáncer cervicouterino en 219 clínicas especializadas alrededor del país, reforzadas por 7 centros departamentales de quimioterapia y 23 laboratorios de patología. La incidencia de mortalidad por motivo de este cáncer ha caído por más de 16% desde 2006 gracias a la detección temprana.

En términos de la seguridad de las mujeres, es relevante destacar que casi 40% de las y los oficiales de nuestra Policía Nacional son mujeres y se ha asegurado que una oficial mujer forma parte de la cojefatura policial en cada uno de los 153 municipios a nivel nacional. Se han establecido más de 300 Comisarías de la Mujer en todo el país que atiende denuncias de violencia de género, facilitan atención y protección a las personas víctimas y investigan los casos. Con la Ley 779, el sistema judicial ahora incluye Juzgados Especializados en la Violencia que son juzgados de primera instancia que resuelven de manera expedita una mayoría de los casos de violencia contra las mujeres que se presentan.

En todas las esferas de la vida nacional en Nicaragua, siguen los avances hacia la igualdad entre las mujeres y los hombres, de que la Copresidencia del Comandante Daniel y la Compañera Rosario es el ejemplo más evidente. Como ha dicho la Compañera Rosario, “Cuánto hemos avanzado en Equidad de Género ! Tenemos en la Asamblea Nacional, Mujeres y Hombres en igual número, y tenemos en las Alcaldías, en los Concejos Municipales, y en el Gabinete de Gobierno, Mujeres y Hombres cumpliendo con nuestra Ley de Equidad, 50% para las Mujeres, 50% para los Varones, pero tod@s representamos el Interés Supremo de las Familias nicaragüenses : La Paz y la Alegría de Vivir en Paz, en un País de Fé, de Esperanza, de Valores de Familia, de Comunidad.”

Nicaragua – seguridad ciudadana y muro de contención

El tema de la seguridad ciudadana en Nicaragua en su sentido amplio cubre todos los aspectos de la vida nacional. Aparte del papel esencial del sistema de justicia, se trata de un eficiente trabajo de las diferentes direcciones del Ministerio del Interior y el Ejército de Nicaragua y de los diferentes ministerios e instituciones del gobierno central, por ejemplo, de Salud, de Educación, de Transporte, de la Familia, de la Procuraduría de la Justicia, de INETER, de SINAPRED, los Institutos de la Mujer, de la Juventud, de Turismo, de nuestras Alcaldías Municipales y, en la Costa Caribe, los diferentes niveles de gobierno regional, territorial y comunitario. Todas las estructuras del gobierno central y local aportan para garantizar la tranquilidad y bienestar de nuestra población.

Como ha comentado el Primer Comisionado Francisco Díaz, el modelo de seguridad ciudadana de Nicaragua “no es un Modelo particular de la Policía. Este es un Modelo que lo conformamos el Ministerio del Interior, Policía Nacional, nuestros Hermanos del Ejército de Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional con sus Secretari@s Polític@s, con su Tendido Territorial, Gobiernos Municipales y las Instituciones de nuestro Buen Gobierno.”

Nicaragua cuenta con una Política Nacional de Seguridad Soberana y una Estrategia Nacional Contra el Crimen Organizado que son parte esencial del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano que garantiza la seguridad, la estabilidad y la Paz en Nicaragua.

El muro de contención

Un elemento fundamental de la seguridad ciudadana desde el retorno al gobierno del Frente Sandinista en enero 2007 ha sido el desarrollo de la política del muro de contención contra el crimen organizado regional y especialmente contra el narcotráfico. Como ha explicado el General Julio Cesar Avilés, “Los centroamericanos somos una angosta franja que une América del Norte y Sur. Las estimaciones del presente año es que se van a producir 3 mil toneladas de cocaína, el 80 por ciento busca trasladar hacia Estados Unidos, en medio de eso estamos”.

La estrategia del muro de contención opera no solamente contra el tráfico de drogas sino también para impedir el lavado de dinero, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas, la migración ilegal y el contrabando.

Desde 2012, una institución central para combatir el lavado de dinero ha sido la Unidad de Análisis Financiero que ha trabajado para asegurar la integridad del sistema financiero nacional y controlar las transacciones financieras que podrían indicar actividad del crimen organizado. Como ha explicado el compañero Francisco Bautista Lara, “La presencia del crimen organizado en un país, arrastra, además de la violencia delictiva sistémica, el secuestro, la extorsión selectiva y el sicariato, a la corrupción institucional y la dependencia de instituciones públicas al dictado de carteles y cúpulas del crimen, por lo tanto, implica la pérdida de soberanía y la incapacidad para preservar el bien común.”

La estrategia del muro de contención de Nicaragua ayuda a combatir el crimen a nivel regional, porque impide el narcotráfico hacia el norte. Se lleva a cabo en colaboración con las autoridades de países de la región como Honduras, Jamaica, Costa Rica, Panamá, Colombia y también con Rusia y las autoridades norteamericanas. El General Julio César Avilés ha notado, “Nosotros con los hondureños tenemos una Operación que se llama Sandino-Morazán, que precisamente tiene como objetivo brindar seguridad a las poblaciones, tanto hondureñas como nicaragüenses, que habitan cercanamente a la Frontera” y “luchamos contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, garantizando contener, desviar y capturar la mayor cantidad de droga que transita de Sur a Norte del continente.”

Seguridad ciudadana

En Nicaragua la enorme mayoría de los delitos, alrededor de 97% del total, son delitos menores. La incidencia de delitos que ponen en peligro la integridad física de las personas es alrededor de solamente 3%. La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes es de 6% y la tasa de los robos con fuerza, violencia e intimidación es entre las más bajas de la región. Nicaragua es muy diferente a sus países vecinos. No hay sicariato o secuestros porque el país no tiene presencia de maras, de carteles criminales o células del crimen organizado y narcotráfico. Esta realidad permite a la Policía Nacional enfocar en la protección de la población y a proteger principalmente a los más pobres, a los más desprotegidos, a los más vulnerables.

Con ese fin se ha implementado modelos de atención como el Programa Interinstitucional de Atención y Desarrollo Integral de la Adolescencia y Juventud por una cultura de paz que promueve la inclusión social y la prevención de la violencia juvenil con programas como “Mi vida sin Drogas, Paz y Porvenir” y “Barrio libre de adicciones” y, para contrarrestar la violencia intrafamiliar y sexual se ha implementado las actividades de “Mujeres por la Vida, Mujeres Paz y Bien”. Ahora hay más de 400 Comisarías de la Mujer en todos los municipios del país y se fortalecen constantemente las unidades de la policía no solamente en la capital Managua y las cabeceras departamentales sino a nivel nacional en todos los municipios.

La seguridad en el campo se garantiza todo el año con especial atención en la época de los cortes del café, los cuales en estos años han alcanzado una producción de más de dos millones de quintales. Así que cada año el Ejercito de Nicaragua y la Policía Nacional ejecutan un programa de Seguridad Cafetalera en los departamentos de alta producción Jinotega, Matagalpa, Estelí, Nueva Segovia y Boaco y también en las zonas cafetaleras del sur del país. Se coordina entre las fuerzas de seguridad, las comunidades, agricultores productores, comerciantes y transportistas para optimizar la seguridad de todas las actividades relacionadas con la cosecha. De igual manera en las zonas rurales se combate el abigeato del ganado, y se garantiza la seguridad de la zafra del azúcar y la producción de todos los rubros alimentarios.

El mismo modelo de coordinación se aplica en el caso de la seguridad escolar, la seguridad turística y la seguridad ambiental que son otros aspectos muy importantes de la seguridad ciudadana. Sputnik ha reportado en estos días sobre como la protección de los recursos naturales en Nicaragua se ha asumido como una estrategia de seguridad nacional porque “la degradación ambiental incrementa la vulnerabilidad del territorio y eleva el riesgo de desastres”. La colaboración interinstitucional involucra la planificación con el Sistema Nacional de la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres de los Ejercicios Nacionales y las actividades de prevención entre los bomberos, las comunidades organizadas, la policía y, especialmente en zonas remotas, el ejército.

Una Policía y un Ejército del Pueblo

La Policía Nacional y el Ejército son parte integral del Sistema de Alerta Temprana en el litoral del Pacífico y en la Costa del Caribe. En momentos de amenazas de huracanes o maremotos, ayudan a las autoridades locales con la evacuación de las poblaciones en riesgo, con la custodia de bodegas y albergues y con el traslado de los alimentos y suministros esenciales.

La naturaleza comunitaria de nuestra Policía Nacional se refuerza constantemente por medio de la presencia directa, las asambleas comunitarias y visitas casa a casa y actividades con las alcaldías municipales. Las coordinaciones con los centros escolares y el MINED aseguran la seguridad de las y los estudiantes en sus centros educativos. Con MINSA, se asegura el acompañamiento policial a las jornadas de vacunación, de acciones contra el dengue y a las Ferias de Salud.

Para reducir el número de personas fallecidas y lesionadas a causa de los accidentes de tránsito, la Policía Nacional implementa el Plan Nacional de Emergencia Vial. El Primer Comisionado Díaz ha observado “El tema del accidente de tránsito ¿se puede evitar? Sí se puede evitar, y es sencillo, a través de una conducta responsable ¿de quién?, del conductor, del peatón y de los pasajeros. Para los accidentes de tránsito tiene que ver mucho el estado de la vía, el estado de iluminación de la vía, y el conductor, el peatón, como Ser Humano.”

La seguridad de los aeropuertos y puertos marítimas es otro entre tantos temas de la vida nacional que impactan en la seguridad ciudadana. En Nicaragua, todos los puertos y aeropuertos son seguros y certificados por los organismos internacionales correspondientes. El año pasado se inauguró la infraestructura de Capitanías de Puertos para promover una mayor atención a las empresas de la pesca industrial y a las familias pescadores artesanales. En 2025, el Ejército de Nicaragua hizo más de 50 misiones de búsqueda y salvamento y rescataron a más de 170 personas.

Todas estas medidas caracterizan nuestro Ejército, como ha comentado el General Avilés, “El Ejército de Nicaragua, el ¡Ejército del Pueblo!, ¡el Pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio! Desde la Defensa Civil, la Unidad Humanitaria y de Rescate y destacamentos de las unidades terrestres, navales y aéreas, estamos como siempre lo hemos hecho a lo largo de estos 46 años” para “aproximarnos y atender a toda la población en general en los diferentes espacios geográficos de nuestra Nación, en Tierra, Costas, y Marítimas.”

Conclusión

Más allá de la prevención del delito y la delincuencia, el modelo en Nicaragua de la prevención comunitaria, policial y estatal con la participación de todas las instituciones de nuestro gobierno y del Estado garantiza que Nicaragua es un país con altos niveles de seguridad para su población. Este ambiente de estabilidad y tranquilidad alienta grandemente la inversión nacional e internacional en las actividades productivas de la economía. Un símbolo de lo que esta realidad significa es como las docenas de camiones incautados al narcotráfico se han convertido en clínicas móviles para promover la salud de la población en sus propias comunidades.

Nuestros Copresidentes enfatizan constantemente la primacía de la estabilidad y la seguridad frente a todos los desafíos y amenazas. La Compañera Rosario explica que en Nicaragua “La Vida és lucha, la lucha, pero eso sí, en Tranquilidad, en Seguridad, en Estabilidad, trabajando, y cada vez en mejores condiciones. Trabajando con Salud. Trabajando con Educación, en todas sus formas… Trabajando, Bendecid@s, Prosperad@s y en Victorias!” Y nuestro Comandante Daniel ha afirmado “Tenemos el Deber de seguir luchando por la Paz, por mucho que nos provoquen, por mucho que nos amenacen… nosotros no vamos a echar un paso atrás, seguiremos llevándole Beneficios al Pueblo, y para eso es imprescindible la Paz, la Paz y la Paz.”

Nicaragua – Sandinismo e identidad nacional

La historia contemporánea de las naciones alrededor del mundo demuestra que un ampliamente consensuado sentido humanista de la identidad nacional es absolutamente fundamental para afianzar el dinámico y democrático desarrollo socioeconómico de los pueblos. La identidad nacional promueve el amor patrio, una firme conciencia soberana y un fuerte sentido de dignidad nacional que aseguran las victorias de los pueblos aun ante las amenazas más siniestros y los retos más difíciles. De lo contrario, las naciones vuelven vulnerables a todo tipo de traición, del abandono de valores y de entrega de los intereses nacionales, la subversión de la voluntad democrática y del sometimiento a las imposiciones extranjeras.

Alrededor del mundo hay muchos ejemplos de países donde las élites gobernantes sobreponen sus intereses por encima de las necesidades y aspiraciones de las familias de sus pueblos o donde los gobiernos se someten a las demandas y las intervenciones de los poderes imperialistas. Pero las clases vendepatrias casi siempre tienen que luchar contra la determinada voluntad de sus pueblos de afirmar quiénes son y de dónde vienen. La historia de América Latina y el Caribe ofrece muchos ejemplos de la sobrehumana valentía de los pueblos que defienden la memoria de sus luchas, su sentido de identidad nacional y sus aspiraciones históricas a la emancipación contra el miserable entreguismo de las élites traidoras.

En estos momentos, el pueblo cubano vuelve a demostrar como la identidad revolucionaria de su pueblo permite al país enfrentar una todavía mayor intensificación del genocida bloqueo norteamericano. En Venezuela, luego del violento secuestro del Presidente Nicolás Maduro y Primera Combatiente Cilia Flores, el gobierno y el pueblo enfrentan la compleja tarea de defender y sostener su soberana independencia ante la despiadada extorsión gangsteril de su petróleo por el régimen del presidente Donald Trump. Por contraste, en países como Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú sus élites gobernantes explotan la fachada de la democracia electoral para imponer la voluntad de sus amos extranjeros sobre el bienestar de sus poblaciones. Socavan la unidad popular, promueven la corrupción y la represión arbitraria y pervierten el patriótico sentido del Bien Común nacional.

Nicaragua

Una robusta identidad nacional siempre ha sido un recurso esencial para defender las legítimas aspiraciones de los pueblos a la vez que sostiene su resiliencia ante el incesante asalto de guerra psicológica dirigido a colonizar el imaginario de las poblaciones resistentes. En Nicaragua, el triunfo de la Revolución Popular Sandinista se logró precisamente por motivo de la determinación del pueblo de liberarse de una terrible dictadura y revertir la traición del asesinato del General Sandino y sus compañeros en 1934 bajo las órdenes del gobierno yanqui. El Triunfo de 1979 fue no solamente un momento de emancipación política y económica sino también un momento de revolución cultural, espiritual y afectiva que el Sandinismo ha logrado convertir en un proceso continuo de desarrollo del sentido de la identidad y de la dignidad nacional.

Es un proceso que involucra todos los espacios y aspectos de la vida nacional desde los elementos más fundamentales como el idioma, el vestimiento y la gastronomía hasta las expresiones culturales, socioeconómicas y políticas más complejas. La primera fase de la Revolución Popular Sandinista enfatizó el anti-imperialismo político del legado de Sandino, pero lo que permitió al Frente Sandinista superar los 17 años de oscuridad y oscurantismo de los gobiernos neoliberales era su pleno compromiso integral con toda la herencia nacional tan completamente expresado en la lucha de Sandino. Desde enero 2007, los gobiernos del Comandante Daniel y la Compañera Rosario han confirmado y consolidado ese compromiso de manera ejemplar.

Como el poeta Jeremy Cerna ha notado, el Sandinismo “Es una identidad nacional que articula la memoria de resistencia indígena, la lucha antiimperialista, la espiritualidad popular y el proyecto revolucionario del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Es el resultado de un proceso histórico que ha sabido integrar la fe, la cultura y la justicia social…” Y como Xavier Díaz Lacayo ha afirmado, “La restitución y certificación de la verdadera independencia de nuestra población en la categoría de Nación permite hoy al Estado Revolucionario dignificar la trayectoria de sacrificio que históricamente hemos librado contra influencias externas negativas para conservar las estructura social y cultural originaria; con armonía, respeto, unidad indisoluble con la naturaleza y – sobre todo – el amor a todas las expresiones de vida.”

De hecho, las políticas del gobierno de Comandante Daniel y la Compañera Rosario arraigadas en la verdadera amor patria han facilitado la exploración y celebración de todas las facetas de la identidad nacional nicaragüense y su espiritualidad. Se ha reconocida la influencia esencial de la cosmovisión de los pueblos originarios y afrodescendientes, cómo ha sobrevivido el despiadado asalto cultural del colonialismo español y se ha sincretizado con la religión cristiana en muchas fiestas tradicionales desde el Palo de Mayo hasta La Purísima. La visión espiritual de Sandino cabe plena y naturalmente en la cosmovisión sincrética de la cultura nicaragüense, cuando escribió en su manifiesto Luz y Verdad que “el principio de todas las cosas es el Amor: o sea Dios. También se le puede llamar Padre Creador del Universo. La única hija del Amor, es la Justicia Divina.”

Revolución y Cultura

Las reivindicaciones y afirmaciones revolucionarias de la cultura nicaragüense siguen el imperativo de lograr la democratización y la modernización inclusiva de la sociedad del país. A la par de la nueva infraestructura pública en todo el país se conserva y restaura la arquitectura tradicional de la era colonial. Van de la mano las iniciativas de moda de Nicaragua Diseña con la celebración del vestimiento tradicional como los Huipiles. A la vez que se instalan los equipos médicos de última generación como los aceleradores lineales para el tratamiento del cáncer se promueve también de manera activa la medicina natural y prácticas curativas tradicionales.

Lejos de ser curiosidades turísticas, los bailes folclóricas, la música tradicional y expresiones culturales como las gigantonas son parte común de nuestras actividades políticas y sociales. De igual manera los diversos platos de la gastronomía en Nicaragua se disfrutan ampliamente y enfatizan las raíces populares en la vida nacional de los pueblos originarias y afrodescendientes, desde el rondón, los patís y el pan de coco de la Costa Caribe hasta las güirilas con cuajada, los quesillos con tiste, nacatamales, vigorón, baho e indio viejo de los pueblos del Pacífico. Todas estas tradiciones se promueven de manera activa con la constante celebración de concursos, festivales y foros organizados por la red de Ciudades Creativas y todas las instituciones de la Comisión de la Economía Creativa

El gobierno ha hecho posible que Nicaragua cuenta ahora con más 200 casas de Cultura y Creatividad, que promueven actividades y aprendizaje de música, baile y arte en todo el país. El amor a todas las expresiones culturales de Nicaragua, la interculturalidad, es parte integral de las modalidades educativas nacionales. El compañero Jhonny Hodgson, Delegado de la Presidencia para la Costa Caribe, ha notado como en Nicaragua, “Sentimos orgullosos de que se ha creado la Comisión Nacional de Interculturalidad donde está el CNU, el Ministerio de Educación, donde está el INATEC, y donde están los Gobiernos Regionales, para asegurar que el tema de la interculturalidad no sea un tema que uno comience a conocer cuando ya se convierte en adulto sino que desde niño, los niños comiencen a ver el tema de la Interculturalidad.”

Ningún otro movimiento político en la región ha tenido la visión y capacidad práctica que ha demostrado el Sandinismo para construir una cultura de amor patria tan rica en sus diversas expresiones. En estos meses de enero y febrero celebramos los grandes héroes nacionales Rubén Darío y Augusto C. Sandino no solamente por sus incomparables obras y gestas, sino por ser las figuras que sintetizan la cultura nicaragüense para el mundo entero. Como ha explicado el Comandante Daniel, “Darío y Sandino reivindicaban con orgullo el que por sus venas corriera la Sangre Indígena, y nos sentimos todos orgullosos de que por nuestras venas corra la Sangre Indígena.”

De hecho, en Nicaragua, todas y todos los destacados exponentes de la música, del baile y las artes plásticas, de la cerámica y artesanía, de la literatura y teatro, todas y todos se fusionan con las luchas de resistencia del pueblo para alcanzar su plena emancipación política, socio-económica, moral y espiritual de los siglos de la opresión colonial y neocolonial. El Sandinismo, liderado por el Comandante Daniel y la Compañera Rosario han creado las condiciones para garantizar la preservación, evolución y transformación de todas las expresiones de la cultura nacional y asegurar su transmisión a las nuevas generaciones para seguir profundizando la democratización revolucionaria de la sociedad del país.

Y la Compañera Rosario ha explicado la suma importancia para la identidad revolucionaria de Nicaragua de la visión del Comandante Carlos Fonseca cuando ella comentó un 8 de noviembre, aniversario de su tránsito a la inmortalidad, “Cuánto debemos a Carlos Fonseca por ese Pensamiento y esa Visión que hizo la síntesis que logró plasmar, en una idea infinita y en una práctica multiplicadora, la Identidad Nicaragüense, Identidad que és Pensamiento, Identidad que és Tradición, Identidad que, como dice Darío, és Vigor, és Gloria, son Victorias… Identidad que és Lucha Permanente, y no lucha insensata, no lucha inútil, lucha Permanente para construir un Porvenir como lo merecemos tod@s.

Lucha Permanente para vivir, como debemos vivir : Como Seres Humanos !”

Nicaragua – Revolución e Innovación

En Nicaragua se han profundizado diferentes pero entrelazados procesos de innovación política, socioeconómica y tecnológica impulsados por la iniciativa y creatividad del pueblo coordinado por nuestro gobierno para promover el desarrollo humano para el Bien Común. La Revolución Popular Sandinista ha avanzado en la democratización de Nicaragua haciendo camino al andar de una manera similar al desarrollo de la Revolución Comunista de China, “cruzando el río tanteando las piedras”.

Igual que en China, los procesos de innovación en Nicaragua difieren categóricamente de la innovación característica de los países capitalistas donde la innovación no promueve el Bien Común sino que obedece el imperativo empresarial de maximizar las ganancias y dominar la competencia comercial.

Variedades de la innovación

En una sociedad capitalista que responde principalmente a los intereses de las corporaciones monopólicas, la innovación implica una constante lucha entre los procesos de creación y los procesos de descomposición y disrupción. El período de la gran depresión antes de la Segunda Guerra Mundial hizo famoso el concepto de la destrucción creativa como un proceso natural de los ciclos económicos del mercado capitalista. Conforme con este modelo es natural que la innovación lleva beneficios para algunos sectores sociales y secuelas negativas para otros, lo cual señala la importancia determinante del tema de quién controla la aceptación social de la innovación.

El mercado capitalista controlado por un grupo reducido de grandes empresas permite el manejo de los procesos de innovación para reforzar las desigualdades provocadas por el poder e influencia de estas mismas fascistas élites corporativas. Ellas fijen las reglas y normas a favor de sus intereses y en contra de las necesidades e intereses de las mayorías. Esta realidad se observa claramente en las respuestas de las élites de los países occidentales y sus aliados a los urgentes desafíos globales como el Cambio Climático, las pandemias como el Covid-19 o el vertiginoso desarrollo de la Inteligencia Artificial.

En el contexto de las relaciones internacionales, la emergencia de un nuevo equilibrio entre diferentes polos del poder mundial y el relativo declive del viejo imperio señala un intenso período de innovación geopolítica y geoeconómica. Los profundos cambios en las relaciones internacionales en marcha son un ejemplo del concepto de los cambios de paradigma, o sea, cuando una teoría o un sistema ya no satisface las exigencias de la realidad científica o política. La Revolución Popular Sandinista ha sido una suprema expresión de este tipo de cambio de paradigma y sus consiguientes procesos de innovación.

Las revoluciones populares promueven y priorizan el desarrollo humano de sus pueblos mientras el capitalismo de mercado prioriza la avaricia de sus élites gobernantes que suprimen y manipulan las aspiraciones de las mayorías a nivel nacional y mundial. Esta realidad es lo que impulsa la agresión económica, psicológica y militar del Occidente colectivo contra las revoluciones de China, de Corea Democrática, Cuba, Irán, Nicaragua y Venezuela, entre otros. Otro aspecto de esta realidad es el colapso de la autoridad moral e intelectual de las élites occidentales implícito en su aplicación de cada vez mayor censura y represión del libre intercambio de información y la libertad de expresión en el Internet y las plataformas digitales.

La Revolución Popular Sandinista

Los gobiernos del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo han demostrado la alta integridad y validez de la planificación socialista a base de extensas consultas locales y nacionales que en efecto descentralizan y democratizan el proceso de la toma de decisiones. Los Planes Nacionales para el Desarrollo Humano y la Reducción de la Pobreza que se desarrollan a base de intercambio constante con los diferentes sectores la la vida nacional incorporan un constante proceso de innovación. Las secuelas del fallido intento de golpe de 2018, de los devastadores huracanes Eta e Iota de noviembre 2020 y del Covid-19, demostraron la agilidad del equipo de nuestro Buen Gobierno para adaptarse a nuevas realidades y urgentes retos.

Desde enero 2007, los procesos de innovación iniciados por el Comandante Daniel y la Compañera Rosario han profundizado progresivamente la implementación del programa histórico del Sandinismo. Su desarrollo ha sido más evidente primero en el sector de la producción agropecuaria y la inclusión de las familias rurales con programas como el Bono Productivo, en la exploración de cultivos no tradicionales y la amplia aplicación de nuevas técnicas. Instituciones como INTA e IPSA y la Universidad Nacional Agraria han facilitado el desarrollo sano de maneras de disminuir el impacto adverso de enfermedades en las plantas y los animales, de aumentar de manera sostenible el rendimiento de los cultivos y frutas, para el desarrollo sano de nuevos productos derivados y, en el caso de la pesca, mejores prácticas para aumentar la captura y para procesar y comercializar de los productos pesqueros.

Programas como Usura Cero han asegurado la cada vez mayor inclusión de mujeres emprendedores de la zona urbana que se ha consolidado por iniciativas como los diferentes programas de la Economía Creativa y Emprendedora y el impulso del turismo nacional, regional e internacional. Los avances en estos sectores han mejorado las técnicas de comercialización, del desarrollo de negocios en línea, el diseño creativo de nuevos productos artesanos como por ejemplo del bambú, y nuevas ideas para textiles y mayor uso de productos reciclados. Estas iniciativas se promueven constantemente a nivel local y nacional por medio de ferias municipales y jornadas nacionales de Investigación e Innovación Científica y Tecnológica.

Los festivales nacionales más grandes han sido los Hackathons que promueven los emprendimientos tecnológicos a base del aprendizaje e implementación de las nuevas tecnologías. Desde 2020 ha existido el Centro Nacional de Innovación y Tecnología e INATEC ha inaugurado diferentes Centros de Innovación y Laboratorios de Innovación en el sistema nacional de educación técnica. La estrategia nacional del Ministerio de Educación con actividades de innovación y creatividad en el aprendizaje y con la capacitación de las y los docentes ha demostrado como aprovechar de manera óptima las nuevas tecnologías para aumentar el alcance y la calidad de sus programas.

El ejemplo más obvio en este sentido ha sido el desarrollo de la Universidad en el Campo que ha sido posible gracias a la capacidad creativa del MINED de adaptar la innovación para asegurar una verdadera educación revolucionaria en el país. La apertura a nuevas ideas ha facilitado la actualización del currículo en todos los niveles y el fortalecimiento de la formación docente para lograr mayor coherencia en los contenidos de estudio y mayor continuidad en los procesos de educación. La adaptación a nuevas tecnologías y perspectivas científicas también ha fomentado mayor coordinación e intercambio entre el sistema educativa y el sector productivo con la empresa privada en general.

La salud pública es otro sector de la vida nacional que demuestra como los procesos de innovación enriquecen y fortalecen la restitución de los derechos al pueblo nicaragüense. La instalación de aceleradores lineales para el tratamiento de cánceres y de otros equipos sofisticados de todo tipo, los recientes avances en la cirugía fetal intrauterina y en cirugías cardiovasculares y neurocirugías entre otros, demuestran que MINSA mantiene una calidad de atención en salud entre las mejores de la región o el mundo. La consolidación del sistema de Casas Materna, del sistema de vacunación nacional, del sistema de brigadistas voluntarias dependen del compromiso de MINSA con la apertura al intercambio constante a nivel comunitaria.

El mismo Modelo de Salud Familiar y Comunitario de Nicaragua ha sido ejemplar como un modelo innovador en la región lo cual fue reconocido en 2024 por la Organización Panamericana de la Salud en relación a la innovación en la salud digital. La OPS dijo, “Nicaragua se destacó entre 24 otros países, por motivo del liderazgo de trabajo con la población, la capacidad demostrada para movilizar recursos, los conocimientos generales y especializados, los desafíos enfrentados, los obstáculos superados y lo novedoso del enfoque de la estrategia lo cual sirve de ejemplo a otros países.”

Facilitar mejores servicios a la comunidad es un elemento fundamental para el gobierno sandinista que se refleja en la introducción de prácticas administrativas como la ventanilla única para poder hacer pagos de manera más ágil y acceder de manera más eficiente a los servicios en línea. Las autoridades a nivel central y local en Nicaragua trabajan para ser instituciones modernas que integran las nuevas tecnologías al servicio de la población de manera cada vez mejor y para dar respuesta a sus problemas prioritarias. Esto requiere una coordinación innovadora y eficiente entre las alcaldías y las instituciones del gobierno central con sus delegaciones departamentales, por ejemplo, de la Procuraduría General de Justicia, MARENA, la Dirección General de Ingresos o INETER.

De hecho, el compromiso del gobierno de Comandante Daniel y la Compañera Rosario con la innovación para consolidar y profundizar la democratización revolucionaria de Nicaragua se expresó en la reforma a la Constitución que creó la figura de la Copresidencia. La Compañera Rosario enfatiza constantemente la importancia de este espíritu revolucionario por ejemplo cuando explica «Este es el sentido de la economía creativa, familiar, comunitaria, victoriosa, esa economía de mayorías, que es fundamentalmente, básicamente, esencialmente y espiritualmente democrática, porque es la economía que nos dispone a todos como protagonistas para avanzar, para caminar aprendiendo, emprendiendo y prosperando en nuestra Nicaragua libre».

Nicaragua – una Revolución de Seguridad y Paz

Nicaragua es entre los muy pocos países del mundo, sino el único, con una política de Estado para una Cultura de Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz. La Ley 985 de enero 2019 establece el marco jurídico para promover esta cultura de Paz de diversas maneras. Como la Ley específica, se trata de cambios que permiten al pueblo de Nicaragua aprender a convivir de forma armoniosa y respetuosa con el fin de eliminar la violencia que se produce en las personas, las familias y en las comunidades de nuestro país. Textualmente, la Ley dice que “se logra esta cultura de Paz cuando reconocemos la diversidad y la diferencia que tenemos los seres humanos y damos nuestros mejores esfuerzos para solucionar los conflictos de forma armónica, poniendo en común lo que nos une a todas las personas, familias y comunidades.”

Este compromiso de Nicaragua con la Paz y la Seguridad es un principio arraigado en la determinación del pueblo de nunca volver a los tiempos de la guerra de la década de los 1980s impuesta por el gobierno norteamericano. Y este principio se fortaleció todavía más después del fallido golpe de Estado de 2018, también fomentado por la permanente política de injerencia de parte del gobierno norteamericano.

Nuestro Comandante Daniel asumió el gobierno por segunda vez en enero 2007 y declaró de la banda presidencial en su intervención, «Esta banda le pertenece a los campesinos, a los trabajadores, a la juventud, a las mujeres…¡A Nicaragua entera!» para promover la Reconciliación y la Unidad Nacional.

En los diez años siguientes se formó un modelo de gobierno por consenso compuesto por todos los sectores nacionales de manera inclusiva. Participaron representantes de los diferentes sectores de la economía popular, los sindicatos, la empresa privada y el gobierno. Con este modelo Nicaragua superó la crisis del colapso económico global de 2008 y 2009 y podía impulsar tasas de crecimiento de 5% al año en la década subsiguiente hasta 2018.

La base de la seguridad y estabilidad en Nicaragua de este período fue la política de Reconciliación y Unidad Nacional impulsado por el Comandante Daniel y Compañera Rosario la cual garantizaba progresivamente mejores niveles de prosperidad, comodidad y modernidad.

Asegurar la Paz siempre ha sido un imperativo constante promovido por el gobierno Sandinista. En 2010, el presidente Comandante Daniel decretó el 27 de Junio de 2010 «Día Nacional de los Ex- Combatientes de Guerra de Nicaragua y de la Reconciliación de la Familia Nicaragüense». Luego, en 2012, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 796 que ratificó el día 27 de junio como “El día de la Resistencia Nicaragüense, la Paz, la Unidad, la Libertad y Reconciliación Nacional”.

Así que desde el inicio de esta segunda etapa de la Revolución Popular Sandinista, nuestras autoridades han enfatizado el imperativo de la reconciliación y la unidad como bases de la prosperidad y desarrollo humano de la nación para lograr la reducción de la pobreza.

Esta realidad se ha reconocido por las y los dirigentes de la antigua Resistencia. Por ejemplo, el 27 de junio de 2023, la diputada ante el Parlamento Centroamericano, Élida María Galeano Cornejo comentó que el 27 de junio 1990 para las y los nicaragüenses, “Fue el día de la Paz, de reencontrarnos entre hermanos, porque la guerra nos había dividido, la guerra nos dividió, porque en la guerra habían familias que tenían dos hijos en la Contra y dos en el Frente Sandinista… volvimos a reencontrarnos con nuestras familias, a luchar por una verdadera reconciliación”. Entre aquella generación que lograron llevar a cabo el fin de la guerra, se destacan varias figuras claves que influyeron grandemente en ese proceso de Paz y también de manera consistente durante todos estos años en la consolidación del proceso iniciado en 1990.

Este pasado 9 de Febrero, en el Acto de Entrega de la Medalla de Reconciliación y Paz “Cardenal Miguel” se reconoció el aporte del compañero Jaime Morales Carazo como clave no solamente como jefe de las negociaciones de la Paz de 1988 en Sapoá para la Resistencia, sino también después durante todo el largo proceso de reconciliación. Como Vice Presidente de Nicaragua entre 2007 y 2011, colaboraba estrechamente con el presidente Comandante Daniel y después aportaba como diputado en el Parlamento Centroamericano.

Jaime Morales reconoció que el Cardenal Obando y Bravo “Un gran Maestro de toda confianza para todos fue. Recuerdo que una vez lo visitamos juntos con el Comandante, estuvimos conversando varios ratos con él, y siempre claro, siempre afectuoso, siempre amistoso para el Comandante, para Rosario, y para todos los que estábamos colaborando en ese tiempo directamente….Esa fue una gran lección para que nunca más se volviera a repetir, y que siempre la vía del Diálogo es el camino de la Paz y el Entendimiento, entre los Pueblos y entre las personas.”

En el aniversario del 19 de Julio en 2015, el Cardenal Miguel comentó como, en esa fecha, “Celebramos la Paz, la Reconciliación, el Amor. 36 años después, la Juventud enfrenta otras luchas; una lucha por conservar la Paz que tanto costó a la juventud de aquel tiempo; una lucha por conseguir un cambio, como dice el Papa Francisco, un cambio positivo, un cambio redentor.”

En otro momento comentó el Cardenal, “Debemos de pedirle a Dios que no permita que se instale en nuestra sociedad la cultura del odio, trabajemos unidos como hermanos que somos”. El 2 de marzo de 2016, el Cardenal Miguel Obando fue declarado por la Asamblea Nacional «Prócer Nacional de la Paz y la Reconciliación».

Poco después, en agosto 2017 en una conversación con el director de la Organización Mundial de Comercio, nuestro Comandante Daniel remarcó, “El principal desafío aquí es, primero, garantizar la Paz; porque la mayor amenaza que tiene el Mundo ahorita va contra la Paz. Ya vemos cómo Países que han sido destruidos por diferentes razones se han desintegrado, y esas son zonas caóticas… Entonces, Nicaragua y Centroamérica que tanto nos costó alcanzar la Paz, no solamente por las guerras que se conocieron a finales del Siglo pasado, sino guerra en todas las Épocas, alcanzar la Paz es combinada con la Reconciliación”.

Fue el Cardenal Miguel Obando y Bravo, aparte de nuestro Comandante Daniel y la Compañera Rosario, la figura más destacada de la reconciliación nacional en Nicaragua, desde los tiempos de la dictadura, hasta las negociaciones para terminar la guerra de los años 1980s y especialmente durante la nueva etapa de la Revolución Sandinista desde 2007. El Cardenal murió el 3 de junio 2018 en medio del fallido intento de golpe de Estado promovido por las y los mercenarios traidores vendepatrias, llenos de odio y mala fe, pagados por los poderes extranjeros. Ese fallido intento de golpe también fue un atento contra la cultura de Paz y Seguridad construido con tanto esfuerzo, sacrificio, buena voluntad y amor por el pueblo nicaragüense durante los treinta años desde los acuerdos de Sapoá.

Sin embargo, como dijo el Comandante Daniel en 2019 en el Acto de la XXII Graduación de Cadetes de la Policía Nacional, “A pesar del daño que el Imperio con sus terroristas aquí le han provocado a la Economía, este es un Pueblo que sabe asumir los retos con firmeza, y sabe escalar las más altas montañas”. Y en los seis años desde esas palabras de nuestro Copresidente Comandante Daniel, Nicaragua en verdad ha superado todos los desafíos socioeconómicos provocados por la pandemia del Covid-19, los huracanes Eta e Iota y sus secuelas y sigue siendo el país más seguro de la región.

Vale la pena citar las palabras de Aliya Haer, una compañera canadiense que visita a Nicaragua varios meses cada año. Ella ha escrito,

“Nicaragua es un país extraordinario, a lo cual me he apegado fuertemente durante los últimos doce años de venir aquí sin tener ni una sola mala experiencia… ¡Nicaragua es un gran lugar para las mujeres! Las mujeres son poderosas en Nicaragua. Las mujeres están involucradas y son visibles en todas las esferas de la vida… la mayoría de los nicaragüenses son conscientes de la situación en las naciones vecinas de Centroamérica y se sienten afortunados de no tener esos mismos problemas de desempleo, creciente desigualdad de riqueza y delincuencia, por nombrar algunos.”

De hecho, una comparación con la situación de seguridad ciudadana y los niveles de violencia en nuestros países vecinos confirma el testimonio de la compañera canadiense. El precio de la seguridad ciudadana en El Salvador ha sido un altísimo nivel de represión, innumerables casos de encarcelamiento injusto, el uso rutinario de la fuerza excesiva y la efectiva militarización de la sociedad. Un reciente informe sobre Costa Rica reporta, un “incremento significativo de grupos criminales en el país, mayores vínculos con clanes internacionales, fuerte corrupción y un aumento de las extorsiones”.

Un reportaje reciente sobre Honduras concluyó que “Honduras es uno de los países más violentos y con más criminalidad de América Latina. La violencia es perpetrada por grupos de narcotráfico locales, pandillas y fuerzas de seguridad corruptas que trabajan principalmente con organizaciones criminales transnacionales de Colombia y México.”

Un reciente informe sobre Guatemala alerta que “El país enfrenta una convergencia sin precedentes entre tráfico de drogas, armas, migración y lavado de dinero, que ya no son fenómenos separados, sino piezas



de un mismo engranaje criminal que debilita la gobernabilidad, corrompe las instituciones y erosiona el Estado de derecho.”

Así que, como dijo la semana pasada el compañero Denis Moncada Co-Canciller de Nicaragua en la reunión virtual semanal de nuestras Unidades de Victoria y Alcaldías, “Nicaragua es como un bendito oasis en ese inmenso desierto global, todos debemos cuidar como lo hacemos, a nuestra Amada Nicaragua, que es un remanso de Paz.»

Y hace un poco más de cinco años en ese ya mencionado Acto de la XXII Graduación de Cadetes de la Policía Nacional, el Comandante Daniel también dijo, “Nosotr@s somos Amantes de la Paz, queremos la Paz, siempre hemos dicho, siempre hemos buscado los Caminos para la Paz, y hoy más que nunca estamos comprometidos con la Paz.”

Y ahora este pasado 9 de febrero, nuestra Copresidenta Compañera Rosario afirmó de nuestro pueblo que, de manera contundente, “La decisión és Concordia, Paz, Hermandad. La decisión és Amor, y el Amor és Fé, és Fortaleza, és el Gran Espíritu que se manifiesta en cada uno de nosotros y que nos llama a ser Mejores… Mejores Ciudadanos, Mejores Revolucionarios, Mejores Pobladores, Mejores Estudiantes, Mejores Mujeres y Varones, Mejores Trabajadores. A ser Mejores en todo lo que hagamos.»