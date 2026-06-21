Nicaragua: deporte, recreo y desarrollo humano

El Frente Sandinista de Liberación Nacional siempre ha sido el movimiento político idóneo de la juventud y la única fuerza política nacional que ha defendido con vigor y compromiso la equidad de género, los pueblos originarios y afrodescendientes y las personas con capacidades diferentes. Esta realidad se refleja de una manera sumamente coherente e integral en todas las esferas del desarrollo humano de las familias nicaragüenses, especialmente en todo relacionado con la salud y la educación. En ese sentido, la promoción del deporte y del recreo han sido elementos fundamentales para lograr el objetivo del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano de garantizar una vida sana con bienestar para todas las personas en todas las edades. Es un compromiso fiel al programa histórico del FSLN que prometió que la Revolución Popular Sandinista “fomentará la práctica de los deportes en todas las clases y categorías”.

II Edición de la Liga Municipal de Voleibol Femenino «Comandante Carlos Fonseca Amador» en Jinotega

Un marco legal que afianza la planificación

La Ley 522, Ley General del Deporte, la Educación Física y la Recreación que regula las políticas públicas del deporte y la actividad recreativa fue propuesta originalmente en 1995. Sin embargo, fue engavetada bajo los gobiernos de derecha de la época neoliberal hasta que las persistentes esfuerzos de los diputados sandinistas durante diez años lograron su aprobación en 2005. En los años subsiguientes la Ley 522 tenía varias modificaciones, las cuales eran sistematizadas en 2015 por la Asamblea Nacional. Su reglamento fue actualizado en 2023. La modernización de la Ley 522 asegura una administración coordinada de todo lo relacionado con el deporte en el país por medio del Consejo Nacional de Deporte, la Educación Física y la Recreación Física.

El Instituto Nicaragüense de Deportes preside un Consejo Nacional en el cual se integran también los ministerios de Educación, de Salud y de Juventud, INATEC y las y los Rectores de las universidades nacionales, el Ejército de Nicaragua, los dos Consejos Regionales de la Costa Caribe, la Asociación de Municipios, la Asociación de Cronistas Deportivos y las Federaciones Deportivas Nacionales incluyendo el Comité Paralímpico, además del Comité Olímpico. Así que la política nacional deportiva se desarrolla a base de los ministerios e instituciones nacionales más relevantes, junto con las instancias directamente responsables del desarrollo de los actividades deportivas y de recreación física. Adicionalmente, el gobierno complementa el Consejo Nacional de Deporte con la labor del delegado presidencial en asuntos de deportes, el compañero Maurice Ortega Murillo.

Deporte y vida nacional

En junio 2017, un poco antes de la apertura de las XI Juegos Centroamericanos en Nicaragua, nuestro Copresidente Comandante Daniel explicó la razón fundamental del constante y firme apoyo del gobierno Sandinista a los temas del deporte y el recreo. Dijo, “El Deporte corre por la sangre de nuestros Pueblos, y sobre todo de la juventud y de las familias nicaragüenses. Cuánt@s deportistas han venido ahí multiplicándose en las diferentes actividades deportivas, como un estímulo para la juventud nicaragüense, para el Pueblo nicaragüense. El deporte, como bien tod@s lo sabemos, es un punto de encuentro para la Paz. Ahí donde se encuentran l@s deportistas del mundo, ahí inmediatamente tenemos un espacio de Paz.”

Entrevistado por el canal de nuestra Asamblea Nacional este año, el Codirector del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), compañero Marlon Torres, informó que el gasto anual en el deporte a nivel nacional bajo el gobierno de derecha en 2006 fue de solamente US$1 millón. En el primer período del nuevo gobierno del Comandante Daniel y la Compañera Rosario la inversión entre 2007 y 2011 pasó a ser US$8 millones anuales y, luego, desde 2012 al 2016 la inversión alcanzó US$13 millones anuales. Aún durante los difíciles años después del fallido intento de golpe en 2018 se mantenía un gasto anual de US$16 millones de dólares. Ahora, entre 2022 y este año 2026, el gasto en el deporte y el recreo físico ha alcanzado un promedio anual de US$35 millones de dólares.

La decidida expansión de la actividad deportiva en Nicaragua desde el inicio de la segunda fase de la Revolución Popular Sandinista es un seguimiento natural al impulso del deporte logrado por el gobierno revolucionario de la década de los 1980s. La destacada atleta, Xiomara Larios, Presidenta de la Federación de Atletismo de Nicaragua, comentó en 2019, “Cuando inició el Triunfo de nuestra Revolución Popular Sandinista, que han sido los mejores años que hemos tenido en el Deporte, no sólo en mi persona sino a Nivel Nacional, y todos los Deportes. En este caso mis mejores marcas, mis mejores resultados ¿cómo los obtuve? En 1980, y con el apoyo de nuestra Revolución.” La compañera Xiomara es entre las pocas atletas del mundo que han recibido la distinción del Pin de Oro de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo.

El compañero Marlon Torres ha explicado el enfoque del gobierno en una política deportiva integral para la formación física, emocional y moral de la juventud: «Las actividades deportivas son un elemento del desarrollo integral de nuestros ciudadanos, sobre todo a una edad temprana. El deporte es un estímulo que motiva a las y los niños y jóvenes a dar lo mejor de sí mismos. Transmite una serie de valores y beneficios que son útiles a lo largo de la vida de las personas en cualquier ámbito en el que puedan trabajar una vez que dejen de hacer deporte.

«Estamos hablando de valores como la autodisciplina, la constancia, el trabajo en equipo, el debido respeto a la autoridad, aprender a ganar, a perder, entender que los resultados vienen del trabajo duro y que nada es regalado, sino que todo viene de trabajar por ello. Esos son valores que te acompañan por el resto de tu vida. Son algo que no se aprende en un aula, sino que se aprende viviéndolos y no hay nada más hermoso que las niñas y los niños experimenten ese tipo de aprendizaje a través del deporte, ya sea individual o colectivo.”

Un evento clave en este proceso de transformación del deporte en Nicaragua fue la exitosa celebración de los XI Juegos Centroamericanos en 2017 en el país. Dos años después en 2019 nuestro gobierno presentó la Política Nacional de Desarrollo y Masificación del Deporte y la Recreación. Esta política estableció los Consejos Deportivos Departamentales y Municipales y un marco para el desarrollo y planificación de torneos, campeonatos, ligas, jornadas y actividades deportivas de las diversas disciplinas. De esta manera se ha fomentado un amplio desarrollo de los deportes colectivos en equipo como el beisbol y el fútbol, del atletismo y ciclismo, los deportes de combate como el boxeo y el taekwondo, los deportes acuáticos, el ajedrez y los deportes de mesa y los llamados deportes extremos y de resistencia física.

Nicaragua tiene una orgullosa tradición de grandes logros en el deporte. Los campeones mundiales Alexis Argüello (qepd) y Ramón “Chocolatito” González y otros campeones como René y Félix Alvarado han sido embajadores sin par del tremendo valor y talento de las y los deportistas nicaragüenses. De manera similar, los jugadores y equipos nicaragüenses de beisbol siempre se han destacado tanto a nivel regional como a nivel internacional. Ahora esta tradición de excelencia y reconocimiento se ha reforzado con los destacados resultados logrados por las representaciones masculinos y femeninas de Nicaragua en el fútbol, el atletismo, la natación, el baloncesto, el voleibol, el judo y muchos otros deportes en eventos internacionales de todo tipo. Un fundamento esencial de estos éxitos ha sido el desarrollo del talento nacional por medio de los Juegos Escolares que involucran principalmente el IND, el Ministerio de Educación y el Movimiento Deportivo Alexis Argüello de la Juventud Sandinista.

El compañero Javier Jirón del IND ha explicado como en “el IND reconocemos que el Deporte ayuda físicamente, psicológicamente y también socialmente a los Estudiantes. No olvidemos que aquí se encuentran todos los Valores: Valores en el Equipo: Solidaridad, Compañerismo, Honradez, Honestidad. Por eso se llaman Juegos Escolares, porque no solamente se mira la parte lúdica sino también la parte social de los Estudiantes, de los Profesores de Educación Física, el aspecto de la Capacitación. Recordemos que ahora tenemos una Escuela de Educación Física que funciona prácticamente en todo el país… Hay Escuelas en Río San Juan, Bluefields, en Puerto Cabezas, Nueva Segovia, Matagalpa, León. Se abarca casi todo el País.”

La inclusión es un aspecto esencial de la política nacional para el deporte y la recreación. El IND promueve programas para asegurar la participación en actividades deportivas de las y los niños de las todas las Escuelas Especiales en el país y se asegura su participación en los eventos regionales e internacionales. Desde 2012, el gobierno del Comandante Daniel y Compañera Rosario siempre ha enviado una delegación de atletas a participar en los Juegos Paralímpicos de Verano. A nivel regional, en los Juegos Centroamericanos para Estudiantes con Discapacidad (CODICADER) de 2024 las y los atletas nicaragüenses ganaron 45 medallas en las diferentes disciplinas. El año pasado, los Juegos CODICADER se celebraron de manera muy exitosa en Nicaragua y nuestro país envió una delegación de 47 atletas al Festival Deportivo Centroamericano para Atletas con Discapacidad en Guatemala.

Infraestructura moderna de alta calidad

Un componente clave del prodigioso desarrollo del deporte y recreación física en Nicaragua durante los últimos 20 años ha sido la enorme inversión en nueva infraestructura moderna y de calidad. El veterano compañero cronista deportivo Carlos Alfaro comentó en 2024 en entrevista con Erving Vega en Canal 8, “…quienes conocemos la historia, quienes vivimos, lo desatendido que estuvo el deporte hace 17 años, sabemos que estamos viviendo un momento mágico… ¿Vos sabés qué son 428 proyectos deportivos, cuando vas a construir 153 estadios, cuando hay complejos de piscinas, cuando hay parques acuáticos, cuando hay campos deportivos, canchas multideportivas?… A mí me gustó en la inauguración del Estadio Roberto Clemente la presencia del Equipo de Puerto Rico, cuando los puertorriqueños dijeron: Hombre, ni en Puerto Rico tenemos un Estadio como el Roberto Clemente. O sea, con ese estándar de calidad, un Estadio nuevecito, de paquete, ellos lo inauguraron. Eso fue fantástico…”

El compañero Marlon Torres explicó en 2024 que “ha sido una orientación del Presidente de la República que en toda la infraestructura que se está construyendo, a fin de poder organizar en Nicaragua cualquier tipo de evento a Nivel Internacional. Desde el nivel Mundial, Nivel Panamericano, Centroamericano y del Caribe, a nivel Centroamericano. Las instalaciones nuestras están cumpliendo las normas y estándares internacionales y nos permiten hacer cualquier tipo de evento.” Este compromiso permite asegurar el acceso de la población alrededor de todo el país a nueva infraestructura de la misma más alta calidad que el Polideportivo Alexis Argüello, el complejo de Piscinas Michelle Richardson completados en 2017 y los nuevos estadios de beisbol y fútbol bajo construcción en Managua además de los parques como el “Luis Alfonso Velasquez” en Managua y espacios similares a nivel municipal en todo el país.

En años recientes se han inaugurado el Estadio de beisbol Roberto Clemente en Masaya, el Estadio de beisbol Rigoberto López Perez en León, el Estadio de fútbol “Vidal Alonso” en Chinandega, el Polideportivo Barrilete en Matagalpa, el Estadio de fútbol “Chocorrón Buitrago” en Managua, yla remodelación completa del Complejo Deportivo «Carlos González” en Bilwi. Dentro de dos años Managua tendrá su nuevo Complejo Deportivo Dignidad y Bluefields tendrá un nuevo complejo deportivo “Glorias Costeñas” con un moderno estadio de beisbol. Avanza el nuevo estadio de beisbol en Boaco y las remodelaciones de los estadios de fútbol en Diriamba y Estelí. Habrán nuevos estadios de fútbol en las ciudades de Catarina, Jalapa, Ocotal, Somoto, Jinotega y Masaya junto con nuevos gimnasios multiusos en Matagalpa, Jinotega, Estelí, Tipitapa, Bluefields y León. Es un programa de inversión en infraestructura deportiva sin paralelo en la región.

Deporte y género

Parte imprescindible del auge del deporte y la recreación física en Nicaragua en los últimos años ha sido el tremendo avance de las atletas femeninas en todos los deportes. La boxeadora Eveling Ortega fue la primera nicaragüense en hacerse campeona latinoamericana de boxeo de la Organización Mundial de Boxeo. La compañera Izayana Marenco es la primera nicaragüense de conquistar un título olímpico en el judo. Ana Cruz es campeona mundial en Striking y Artes Marciales Mixtas. El año pasado la compañera Joysi Tinoco triunfó como campeona en su categoría de Karate-Do en los Juegos Panamericanos Junior. Y siempre se destacan en eventos regionales e internacionales los equipos femeninos nacionales, por ejemplo, en el baloncesto, el voleibol, el fútbol o el hockey de césped.

Dalila López, directora de Fútbol Femenino de la Federación Nicaragüense durante más de 20 años, destaca el trabajo de masificación que su institución ha realizado por medio de festivales, diseñados para jóvenes y adolescentes que llegan a todos los departamentos del país. La compañera Dalila es una de las 23 compañeras deportistas exaltadas a la Sala de la Fama del Deporte Nicaragüense en 2023. Entre las mujeres reconocidas ese año figuran mujeres destacadas en el atletismo, el fútbol, el baloncesto. el voleibol, el levantamiento de pesas, la natación, softbol, tenis de mesa y tiro. Ese mismo año 2023, se creo en Nicaragua la Comisión Nacional Deportes con Fuerza de Mujer precisamente con el objetivo de desarrollar todavía más el protagonismo de las mujeres en el deporte y su aporte a la vida deportiva nacional en todos sus aspectos.

La exitosa masificación

Cada fin de semana hay decenas de miles de actividades deportivas y recreativas en Nicaragua, resguardadas siempre por el incansable trabajo de nuestra Policía Nacional en un ambiente seguro y tranquilo. Esta masificación confirma la plena participación de las familias nicaragüenses en el deporte y las actividades recreativas gracias a las orientaciones de nuestra Copresidencia y al trabajo y compromiso de las instituciones y ministerios centrales, las Alcaldías Municipales y de la Juventud Sandinista. Come ha comentado el compañero Milton Ruiz, son las y los jóvenes Sandinistas “que caminan, que recorren todos los días las calles, nuestros caseríos, nuestras cuadras, llevando ese mensaje de aliento, que Nicaragua se sigue transformando para mayores oportunidades para tod@s”

Sigue altamente relevante el comentario de la Compañera Rosario en ocasión de la apertura de los juegos centroamericanos de 2017, cuando ella dijo, “Uno ve a tanto Deportista, que a lo largo de la Vida, con esfuerzo, con tesón, han alcanzado Gloria, Triunfos para Nicaragua. Y ahora con todo este respaldo que nuestro Buen Gobierno, en Cristianismo, Socialismo y Solidaridad, está dando al Deporte más razón para que los Jóvenes se destaquen, que Nicaragua triunfe en todos estos Eventos y en todas estas Competencias”. Y como nuestro Comandante Daniel ha afirmado con tanta justicia, “El Deporte tiene esa fuerza mágica de abrir esos oasis de Paz.” Y en otro momento también declaró “El Mundo necesita Paz, clama por la Paz, y el Deporte… une a los Pueblos, y al unirnos, nos dice que tod@s estamos comprometidos con la Paz.”