MINSA destaca que Nicaragua continúa sin registrar casos de COVID

El Ministerio de Salud informó este martes que entre el 17 y este 24 de marzo no se presentaron casos de COVID confirmados en Nicaragua.

El MINSA detalló que, desde el inicio de la pandemia hasta hoy, ha atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 16 mil 825 personas.

Asimismo, la entidad sanitaria destacó que en la presente semana NO se presentaron fallecidos atribuibles al COVID.

“Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 16,580 nicaragüenses…Seguimos trabajando, en la prevención y la atención de las personas, ¡En el Nombre de Dios!”, concluyó el informe del MINSA.

