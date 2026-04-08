MARENA y Movimiento Guardabarranco impulsan emprendimiento y turismo verde en el Volcán Masaya

Como parte de las acciones estratégicas del Plan Veraniego 2026, el Buen Gobierno, a través del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), en coordinación con el Movimiento Ambientalista Guardabarranco, llevó a cabo con éxito un Tiangue Ambiental en el Parque Nacional Volcán Masaya.

Tiangue Ambiental con la participación de 40 protagonistas en el Volcán Masaya

La actividad contó con la participación de 40 protagonistas, quienes dinamizaron la oferta turística y económica del sitio.

Este espacio fue diseñado para la promoción de productos sostenibles elaborados por las manos laboriosas de artesanos locales.

Los visitantes pudieron adquirir artículos de alta calidad en cuero, madera y bisutería, así como mieles naturales y otros productos derivados del campo, destacando el valor de la producción amigable con el medio ambiente y el talento creativo de las familias nicaragüenses.

De manera complementaria, se desarrolló la jornada de senderismo ambiental bajo el lema “Conecta con la Naturaleza”. En esta actividad participaron 40 personas, quienes recorrieron los senderos del coloso para disfrutar de su belleza escénica.

Esta iniciativa busca fomentar valores de cuido y respeto hacia nuestra Madre Tierra, permitiendo a los ciudadanos recrearse de forma sana y responsable.

Con estas acciones, el MARENA continúa fortaleciendo la armonía entre el ser humano y el entorno natural, promoviendo el Parque Nacional Volcán Masaya no solo como un destino turístico de clase mundial, sino también como un punto de encuentro para la educación ambiental y el desarrollo económico sostenible.

