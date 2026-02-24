MARENA autoriza exportaciones forestales por más de 287 mil dólares en el primer bimestre 2026

El Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA, informó que durante los meses de enero y febrero de 2026 se ha dinamizado significativamente el sector forestal, contribuyendo de manera directa al desarrollo económico de Nicaragua.

Sector forestal de Nicaragua impulsa economía con exportación

En este periodo, se han autorizado un total de 13 permisos forestales, los cuales amparan la exportación de 847 metros cúbicos de madera.

Esta actividad comercial ha generado un ingreso de 287 mil 555 dólares, fortaleciendo las divisas del país mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Los permisos otorgados por MARENA abarcan diversas categorías de productos madereros, lo que refleja la capacidad de procesamiento de la industria nacional.

Se emitieron constancias para la exportación de madera en rollo y madera procesad y se autorizó la salida de piezas de muebles elaborados exclusivamente con madera proveniente de plantaciones forestales.

La teca y el pino se mantienen como las especies líderes demandadas en el mercado internacional.

Los principales destinos de estos recursos forestales nicaragüenses continúan siendo la India y Norteamérica, mercados que reconocen la calidad de la materia prima nacional.

