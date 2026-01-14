IPSA y productores de Villa El Carmen fortalecen lucha contra el gusano barrenador

Con el objetivo de proteger el patrimonio agropecuario del país, el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) realizó un encuentro clave con productores de la Comarca La Ceiba, en el municipio de Villa El Carmen, departamento de Managua.

IPSA refuerza sanidad ganadera en Nicaragua

La reunión se centró en coordinar y profundizar las acciones sanitarias para la prevención, control y erradicación del Gusano Barrenador del Ganado en el territorio nacional.

El Director Ejecutivo del IPSA, Ricardo Somarriba, destacó que el Gobierno de Nicaragua prioriza el fortalecimiento del sistema sanitario para salvaguardar la economía de las familias productoras.

Durante el encuentro, se instó a los productores a realizar revisiones constantes de sus hatos ganaderos y la curación de cualquier herida o laceración en los animales para evitar que la plaga se propague.

El IPSA mantiene un acompañamiento técnico directo en el campo para asegurar el cumplimiento de las normas de sanidad.

Esta iniciativa forma parte del compromiso permanente por mantener los estándares de sanidad animal que permiten a Nicaragua destacar en el sector agropecuario regional.

