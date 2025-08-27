IPSA se reúne con productores de Belén, Rivas, para fortalecer la Sanidad Pecuaria

El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) sostuvo un encuentro con productores de la comunidad de Chacalapa, en el municipio de Belén, Rivas, para abordar las principales acciones sanitarias destinadas a proteger el hato ganadero.

Acciones sanitarias para proteger el ganado en Chacalapa

Durante la reunión, se discutieron las estrategias nacionales para prevenir, controlar y erradicar el gusano barrenador del ganado.

El director ejecutivo del IPSA, Ricardo Somarriba, también destacó otras iniciativas de la institución, como la reducción de la población de vampiros y el control de garrapatas en el ganado bovino.

Estos encuentros buscan fortalecer los conocimientos de los productores y promover prácticas que aseguren la sanidad y el desarrollo sostenible de la producción ganadera en el país.



