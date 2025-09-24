Nicaragua

IPSA se reúne con ganadores de Jinotega y Wiwilí para combatir plagas

Por Jhonny Martínez
El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) se reunió con ganaderos de los municipios de Jinotega y Wiwilí, en Nueva Segovia, para abordar la prevención y el control de enfermedades que afectan al sector.

Ricardo Somarriba, Director Ejecutivo del IPSA, enfatizó la importancia de implementar acciones sanitarias para prevenir, controlar y erradicar el Gusano Barrenador del Ganado (GBG), así como otras plagas que impactan en la producción.

Durante el encuentro, también se presentó el Programa Nacional de Trazabilidad Bovina, un sistema que permite el rastreo individual del ganado y garantiza un comercio confiable a nivel nacional.

Con estas iniciativas, el Gobierno de Nicaragua reafirma su compromiso de trabajar junto a los productores para salvaguardar el patrimonio ganadero en todo el territorio nacional.


