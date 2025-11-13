IPSA refuerza estrategias sanitarias con ganaderos de El Ayote contra el gusano barrenador

Por Jonathan Morales
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El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) llevó a cabo un encuentro con más de 100 productores agropecuarios en la comunidad Nawawas, en El Ayote, Caribe Sur, como parte de las estrategias nacionales para prevenir, controlar y erradicar el Gusano Barrenador del Ganado (GBG).

IPSA refuerza control del Gusano Barrenador del Ganado
IPSA refuerza control del Gusano Barrenador del Ganado

Durante la jornada, se realizó un intercambio de experiencias de manejo en la producción ganadera y se abordaron los avances del Programa Nacional de Trazabilidad Bovina, crucial para garantizar el comercio seguro de ganado a nivel nacional e internacional.

El IPSA reiteró la importancia de mantener acciones sanitarias rigurosas para el control del GBG y otras enfermedades que afectan a los animales.

La institución expresó el compromiso permanente del Buen Gobierno para la protección del patrimonio agropecuario en todo el territorio nacional, asegurando la salud del hato ganadero.

#Gusano Barrenador#IPSA