IPSA refuerza estrategias sanitarias con ganaderos de El Ayote contra el gusano barrenador

El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) llevó a cabo un encuentro con más de 100 productores agropecuarios en la comunidad Nawawas, en El Ayote, Caribe Sur, como parte de las estrategias nacionales para prevenir, controlar y erradicar el Gusano Barrenador del Ganado (GBG).

IPSA refuerza control del Gusano Barrenador del Ganado

Durante la jornada, se realizó un intercambio de experiencias de manejo en la producción ganadera y se abordaron los avances del Programa Nacional de Trazabilidad Bovina, crucial para garantizar el comercio seguro de ganado a nivel nacional e internacional.

El IPSA reiteró la importancia de mantener acciones sanitarias rigurosas para el control del GBG y otras enfermedades que afectan a los animales.

La institución expresó el compromiso permanente del Buen Gobierno para la protección del patrimonio agropecuario en todo el territorio nacional, asegurando la salud del hato ganadero.

