En la última semana Nicaragua no registra casos positivos de COVID

El Ministerio de Salud informó que entre el 31 de marzo y el 07 de abril, en Nicaragua no se presentaron casos de COVID confirmados.

De la misma forma dio a conocer que dos personas que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso ya cumplieron con el período establecido.

La entidad sanitaria señaló que desde el inicio de la pandemia hasta este martes 7 de abril, ha atendido y dado seguimiento responsable a 16 mil 827 personas.

También destacó que en la presente semana no se presentaron fallecidos atribuibles al COVID y que hasta la fecha ha logrado la recuperación de 16 mil 582 nicaragüenses.

