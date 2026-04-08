Censo Nutricional 2026 alcanza 60% de avance en la atención a la niñez nicaragüense

El Gobierno de Nicaragua, a través de las brigadas de salud, registra un progreso significativo en el Censo Nutricional 2026, una iniciativa que inició el pasado 2 de marzo con el objetivo de monitorear el crecimiento y desarrollo de la niñez.

Nicaragua: Censo Nutricional 60% listo ¡Salud infantil priorizada!

A la fecha, se reporta que 893 mil 463 niñas, niños y adolescentes han sido debidamente pesados y tallados, lo que representa un cumplimiento del 60% respecto a la meta establecida.

Este esfuerzo nacional tiene como meta final la valoración de 1.5 millones de menores en edades comprendidas entre los 0 y 14 años.

La recopilación de estos datos permite al sistema de salud evaluar el estado nutricional de la población joven y diseñar acciones preventivas o de atención especializada para garantizar un crecimiento saludable en todas las comunidades del país.

Las labores de pesaje y talla se desarrollan de manera exhaustiva mediante visitas casa a casa, jornadas en las escuelas de todo el territorio nacional y atención directa en las Unidades de Salud.

Este despliegue territorial asegura que ninguna familia quede fuera de este beneficio que prioriza el bienestar de los más pequeños.

El Censo Nutricional 2026 continuará desarrollándose con el mismo dinamismo hasta su conclusión, programada para el próximo 15 de mayo.

Con estos resultados, el Gobierno de Nicaragua reafirma su compromiso con la seguridad alimentaria y el desarrollo integral de las futuras generaciones.

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