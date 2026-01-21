Trabajador del campo gana motocicleta con La Nueva Radio YA

La alegría llegó rodando hasta Quezalguaque, León, luego de que Don Julio Alejandro Téllez, de 58 años, trabajador del campo y habitante de este municipio, se convirtió en el afortunado ganador de una motocicleta gracias a la promoción “Estrená tu nave con la Súper Líder del Dial”, la radio del pueblo que siempre cumple.

Don Julio gana moto con Tu Nueva Radio Ya

Con el corazón lleno de emoción, don Julio recibió su nueva moto, un sueño que nunca imaginó alcanzar.

“No tenía ni bicicleta”, comentó entre sonrisas, visiblemente conmovido al ver cómo después de subscribirse a la promoción desde su celular de la operadora TIGO al ASTERISCO 98-00 fue premiado en el sorteo de la tómbola electrónica por la radio que acompaña a las familias.

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Hoy (miércoles) Tu Nueva Radio Ya hizo entrega oficial de su motocicleta, valorada en más de 40 mil córdobas, con su casco certificado y los documento a su nombre.

El momento fue aún más especial al llegar acompañado de su mejor amigo, don Ángel Santiago Sáenz Carrillo, quien con orgullo será el encargado de enseñarle a conducir su nueva nave.

Historias como la de don Julio confirman que la radio del pueblo no solo entretiene, sino que es la radio que más premia la fidelidad de su audiencia.

El próximo sorteo de la segunda motocicleta se realizará el 14 de febrero, celebrando “Ya tu Boda”.

Para participar solo deben de llamar al ASTERICOS 98-00, desde su celular Tigo, si no tienen salgo, no importa, la primera llamada es gratis y para poder entrar al sorteo en vivo de la moto o los bonos escolares de cinco mil y 10 mil córdobas deben de quedarse activos y acumular sus dos cupones diarios.

Mucha suerte para todos y a ganar se ha dicho con Tu Nueva Radio Ya.