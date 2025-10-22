La suerte le llega a jardinero: Gana motocicleta en promoción de Tu Nueva Radio YA

La emoción y la sorpresa se apoderaron de Wilfredo Rufino Araica López, un humilde jardinero de 61 años y trabajador del SINAPRED desde hace 23 años, quien se convirtió en el nuevo ganador de una motocicleta en la promoción “Estrená tu nave con la Súper Líder del Dial”.

Wilfredo gana moto en la promo Súper Líder del Dial

El hombre habitante de la comarca Los Ladinos, en Managua, dijo que el día del sorteo no podía creer la noticia y dijo entre risas… “Después de tener dos bicicletas, ahora tengo mi propia moto”.

Al llegar a nuestros estudios a retirar su moto, valorada en más de 40 mil córdobas, fue acompañado por su amigo y compañero de trabajo don Rafael Gutiérrez, de oficio conductor , quien lo ayudó a trasladar la moto la casa de Don Wilfredo.

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El afortunado ganador dijo que aún está aprendiendo a conducir moto así que el premio le cayó como anillo al dedo porque cuando y este ducho en la materia estrenará su motocicleta.

Para participar en la promoción solo tienen que subscribirse a nuestra tómbola electrónica marcando al ASTERISCO 98-00 desde la operadora TIGO y mantenerse activo.

Además todos los que llamen al ASTERISCO 98-00 a partir de este vierne 24 de octubre inician los sorteos de aguinaldos, con premios que van desde 5 mil hasta 30 mil córdobas, participando al ASTERISCO 98-00.

