Niña tiktoker Aisha Luna gana la moto del Ya Fest 2025 de Tu Nueva Radio YA

Con una sonrisa de oreja a oreja quedó la niña Aisha Zahira Luna Vanegas, de 9 años, al ganar la motocicleta marca Vento, modelo Spirit 150, nueva de paquete, distribuida por Kbra Motors, valorada en mil 500 dólares, rifada en el Ya Fest 2025, Fiestón Navideño de Tu Nueva Radio Ya, realizado este domingo en el Puerto Salvador Allende.

Ganadora del Ya…Fest 2025: el gran Fiestón Navideño en Managua

Aisha y su papá Nelson Luna, habitantes del barrio René Cisneros de Managua, al darse cuenta de la dinámica del Ya Fest 2025, decidieron participar.

«Yo me quiero ganar la moto papá», me dijo mi hija y yo le respondí que si era la voluntad de Dios, así sería, nos relató don Nelson.

La pequeña fue la quinta en meter la manito en nuestro Costalito Ya para escoger una llave, y para su suerte, escogió la que abrió nuestra caja transparente, haciéndose ganadora de la moto automática, económica, que cuenta con encendido a distancia y porta celular.

A la etapa final de nuestra dinámica tambien avanzaron Alondra Murillo, del barrio Laureles Sur, Abril Gámez de La Fuente, Natasha Guido Flores del Recreo y Alexa Guerrero del barrio 18 de Mayo, quienes obtuvieron más ME GUSTA al comentario que realizaron en nuestra publicación del Ya Fest 2025, que estaba anclada en nuestro FACEBOOK/LA NUEVA RADIO YA.

Además, de darle ME GUSTA a las 7 páginas de nuestros patrocinadores y etiquetar a seis amigos.

Por segundo año consecutivo, el Fiestón Navideño entrega un regalo sobre ruedas, una motocicleta, entre nuestros fieles tv-oyentes, premiando su fidelidad, gracias al apoyo de nuestros patrocinadores.

En el Fiestón Navideño rifamos electrodomésticos resultando ganadoras de una refrigeradora Francela Yasuara Alvarado Berrios de 19 años, de Villa Venezuela, y Pastora Aguilar Chavarria, del municipio de Ticuantepe, ganó una lavadora.

En tanto, Alejandro Lara Palacios ganó unos Auriculares marca Sony, María Dora Leytón Sánchez se llevó a su casa una cafetera, Ligia Marbelly Morales del barrio San Sebastián gano una licuadora, entre otros ganadores.

El “Ya Fest 2025, El Fiestón Navideño” de La Super Líder del Dial finalizó con un espectacular Show de Juegos Pirotécnicos.

Gracias a nuestros fieles radiooyentes por acompañarnos en la décima quinta edición del Ya Fest 2025, el Fiestón Navideño, será hasta el próximo año, si Dios lo permite.