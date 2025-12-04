Sólo faltan 10 días para el YA Fest 2025, el Fiestón Navideño con música alegría y una moto

El Puerto Salvador Allende ya se encuentra listo para el grandioso fiestón navideño más esperado del año, el YA FEST 2025, que ofrecerá música, luces, alegría y sorpresas, en un ambiente único organizado por Tu Nueva Radio Ya para el domingo 14 de diciembre desde las 3 de la tarde.

A tan solo 1o días del evento organizado con cariño para todos nuestros oyentes, se han ido revelando más detalles de todo lo que podrán vivir las familias, bailando con Costa Azul, Chicheros Managua, Dimensión Costeña y la agrupación de bellezas urbanas All Star Nic.

Durante las más de cuatro horas de alegría y un espectáculo de Juegos Pirotécnicos tendremos muchos regalos en las diferentes dinámicas que estará realizando nuestro staff artístico.

Sin embargo, el premio más grande de la noche será la motocicleta marca Vento Spirit 150, la cual tiene un costo de mil 500 dólares

Edwin Zúniga, gerente comercial de Kbra Motors, recordó que entre las bondades de la Spirit 150 están: Encendido a distancia, alarma antirrobo, luces LED, porta celular y baúl incluido, y el afortunado ganador en el Ya Fest 2025, El Fiestón Navideño, se la llevará con su respectivo casco certificado.

Para participar nuestros oyentes deben de buscar nuestra publicación fijada, y dale SEGUIR a las páginas de Facebook de: Kbra Motors, Lotería Nacional, LOTO Nicaragua, Lucalza Nicaragua, Midea, GRAND MALL Nicaragua y Comercial Filadelfia.

Luego deben de dejar un comentario en nuestra publicación contándonos ¿Por qué deseas ganarte la motocicleta? etiquetá 6 amigos y los 6 comentarios que tengan más LIKES, pasarán a la gran final, en la tarima del Fiestón Navideño el 14 de diciembre.

Por su parte Carlos Sáenz, de Active Motors, agradeció a Tu Nueva Radio Ya por la Alianza Comercial junto a Kbra Motors para convertir el Ya Fest en la fiesta sobre ruedas.

Invitó a las familias a acercarse a cualquiera de las cuatro sucursales de Kbra Motors, frente a Metrocentro, Portezuelo, Tipitapa y Rivas para adquirir sus motos de la marca Vento, a sorprendentes precios.

Entre las motos más apetecidas y de mayor calidad del país se encuentran la Vento OVNI 160, la Cross Max 150 Montañera y la Cyclone.

Nos vemos fieles oyentes el 14 de diciembre en el Ya Fest 2025, el Fiestón Navideño a despedir este 2025 y esperar con mucho amor el 2026 con el cariño de todos ustedes.

