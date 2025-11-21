Tu Nueva Radio YA inicia dinámica en Facebook para que te ganés una motocicleta, en nuestro YA Fest 2025 – El Fiestón Navideño

Por tercer año consecutivo, Tu Nueva Radio YA obsequiará una motocicleta “nuevecita de paquete”, en el “Ya Fest 2025 – El Fiestón Navideño”.

Este año tenemos lista una motocicleta automática Spirit 150 centímetros cúbicos, marca Vento, cortesía de KBRA Motors. Es automática y está valorada en 1,500 dólares.

La dinámica de participación es fácil y está publicada en nuestra página de Facebook: La Nueva Radio YA.

Buscá nuestra publicación fijada, y dale SEGUIR a las páginas de Facebook de: Kbra Motors, Lotería Nacional de Nicaragua, LOTO Nicaragua, Lucalza Nicaragua, Midea, GRAND MALL Nicaragua y Comercial Filadelfia.

Luego escribí un comentario en nuestra publicación contándonos ¿Por qué querés ganarte la motocicleta, etiquetá 6 amigos y los 6 comentarios que tengan más LIKES, pasarán a la gran final

Luego el 14 de diciembre, día del “Ya Fest 2025 – El Fiestón Navideño”, los llamaremos a nuestra tarima principal en la Plaza de Colores del Puerto Salvador Allende, y participarán en nuestra dinámica.

Deberán elegir una llave de nuestra Caja Mágica, y el que agarre la que encienda la motocicleta, será el feliz ganador de la SPIRIT 150cc, marca VENTO.

Este año pondremos en escena al grupo musical Costa Azul ¡El Imperio de la Cumbia!, Anthony Matthews y su Dimensión Costeña y Chicheros Managua.

También se unen a nuestra celebración el grupo All Star Nic y la inigualable animación del staff artístico de Tu Nueva Radio YA.

Y para cerrar con broche de oro, iluminaremos el cielo de Managua, con un show de luces chinas “Guardabarranco”.

Recordá… Tu cita es el 14 de diciembre, en la Plaza de Colores del Puerto Salvador Allende, para celebrar junto a Tu Nueva Radio YA, el “Ya Fest 2025 – El Fiestón Navideño”, a partir de las 4 de la tarde.