Cinco horas de música se vivirán con Tu Nueva Radio YA y el «Fiestón Navideño»

Cuatro agrupaciones nacionales nos regalaran un Fiestón Navideño inolvidable este domingo 14 de diciembre a partir de las 3 de la tarde en el Puerto Salvador Allende, evento preparado con mucho amor de parte de Tu Nueva Radio Ya.

Los invitados especiales son: Costa Azul, Dimensión Costeña, Chicheros Managua y la leyenda de la música nacional Edgard “El Gato” Aguilar, quien anunció recientemente su nuevo proyecto musical “El Gato y Los Leones” .

Además de la interpretación musical que nos regalaran estos artistas durante El “Ya Fest 2025, El Fiestón Navideño”, contaremos con una fabulosa puesta en escena de la agrupación de baile urbano All Star Nic.

Son más cinco horas de música, algarabía, sorteo de electrodomésticos, una motocicleta espera por vos también, pero sobre todo encontraron un equipo de trabajo agradecido por el cariño y conexión de nuestras queridas familias nicaragüenses que nos mantienen en el eterno primer lugar.

Allá nos vemos en menos de 48 horas para bailar hasta de cabeza y ganar cualquiera de nuestros premios en el Fiestón Navideño.