Tu Nueva Radio YA preparada para el «YA Fest 2025», este domingo en el Puerto Salvador Allende

La gran fiesta que todos esperaban ya se viene con Tu Nueva Radio Ya para despedir este 2025 con todos los fierros desde la Plaza de Colores del Puerto Salvador Allende.

El “Ya Fest 2025, El Fiestón Navideño” de La Super Líder del Dial ha organizado con muchos detalles este evento que culminara con un espectacular Show de Juegos Pirotécnicos.

La gran celebración navideña viene cargada de muchas sorpresas y dinámicas que realizaran nuestro staff artístico en tarima.

La cita es a partir de las 3 de la tarde este domingo 14 de diciembre para que todas las familias puedan congregarse con tiempo y agarrar el mejor lugar para bailar y gozar con todos los grupos musicales invitados.

El Fiestón Navideño trae por segundo año consecutivo un regalo sobre ruedas, es la motocicleta marca Vento, modelo Spirit 150, distribuida por Kabra Motors, valorada en mil 500 dólares.

Para participar en este fabuloso premio los oyentes tenían que seguir los pasos en FCEBOOK/LANUEVARADIOYA.

Luego tenían que darle ME GUSTA a las siete páginas de patrocinadores, enseguida realizar un COMENTARIO y ETIQUETAR a sus SEIS AMIGOS.

Los seis cibernautas con MÁS GUSTA serán los que subirán a nuestro escenario, escogerán una llave para abrir nuestra caja transparente que contiene el control eléctrico de la Spirit 150 cuyas bondades son fascinantes, es automática, económica, cuenta con encendido a distancia y porta celular.

También rifaremos electrodomésticos como por ejemplo: Una Refrigeradora, licuadoras, planchas , cafeteras , juguetes para niños y certificados de Grand Mall para irte de compras para tus estenos navideños.

A todos los participantes les deseamos mucha suerte e invitamos a todas las familias acompañarnos a este Fiestón Navideño en su edición número 15 llevando alegría y regalos a todos los asistentes, allá nos vemos este domingo 14 de diciembre en la Plaza de Colores, del Puerto Salvador Allende.