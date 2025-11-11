Anthony Matthews y Chicheros Managua se unen al YA Fest 2025 – El Fiestón Navideño de Tu Nueva Radio YA

Tu Nueva Radio YA pondrá a bailar “hasta de cabeza” a todos los asistentes del “Ya Fest 2025 – El Fiestón Navideño”, este 14 de diciembre, en la Plaza de Colores, del Puerto Salvador Allende.

Anthony Matthews

Sumado a la presentación de Costa Azul ¡El Imperio de la Cumbia!, también pondremos en escena al cantante caribeño Anthony Matthews y su Dimensión Costeña y la banda Chicheros Managua.

Con este repertorio de artistas, nuestros seguidores disfrutarán de música bailable, la sabrosura del ritmo caribeño y el son de chicheros propio de nuestras fiestas.

A esto se suma la animación del staff artística de Tu Nueva Radio YA con dinámicas y concursos para disfrutar en grande nuestra fiesta de Fin de Año.

Una vez más iluminaremos el cielo de Managua con un show de juegos pirotécnicos para celebrar en familia la Alegría de la Navidad.

Te invitamos a estar pendiente de los premios que tenemos preparados para nuestro “Ya Fest 2025 – El Fiestón Navideño”.

