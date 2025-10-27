Fiestón Navideño 2025 de Tu Nueva Radio Ya será en el Puerto Salvador Allende

El colectivo de Tu Nueva Radio Ya, la emisora de las familias nicaragüenses, está afinando detalles de lo que será el “Fiestón Navideño”, a realizarse el 14 de diciembre en la Plaza de Colores, del Puerto Salvador Allende, en Managua.

De momento les adelantamos que el “Fiestón Navideño” durará 4 horas, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche del domingo 14 de diciembre, y entre las agrupaciones invitadas esta Costa Azul, el Imperio de la cumbia.

El año pasado la Super Líder del Dial realizó el “Fiestón Navideño” en la misma Plaza de Colores, en donde se presentaron los grupos musicales “Skandalo”, “Área 505”, “Anthony Matthews y su Dimensión Costeña”. Además, tuvimos la animación de la Banda Filarmónica “Managua Chicheros”.

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En esa ocasión rifamos una motocicleta eléctrica “Súper Socco TC MAX, valorada en 3 mil 500 dólares, y para este Fiestón 2025 les tenemos una super sorpresa, pues cumplimos 15 años de realizar esta actividad que lleva alegría sin igual a miles de familias nicaragüenses.

A todos nuestros oyentes les recomendamos estar pendientes de nuestra programación y redes sociales, que por ahí les estaremos brindando más información sobre el evento y la forma de participar en las rifas que realizaremos ese día 14 de diciembre.

Tu Nueva Radio Ya agradece al Gobierno Sandinista encabezado por los Copresidentes Comandante Daniel Ortega Saavedra y Compañera Rosario Murillo Zambrana por el apoyo en este evento, y a todos los patrocinadores que se van sumando, para llevar alegría al pueblo.