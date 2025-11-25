Tu Nueva Radio YA recibe motocicleta Spirit 150 que será obsequiada en el YA Fest 2025

Tu Nueva Radio Ya recibió la mañana de este martes, de parte de KBRA Motors, la motocicleta automática Spirit 150 que será obsequiada a uno de nuestros oyentes en el YA FEST 2025, El Fiestón Navideño, el próximo 14 de diciembre en la Plaza de Colores del Puerto Salvador Allende.

Gana una moto Spirit 150 en el Ya Fest 2025

En el programa Contacto 600, Edwin Zuniga, Gerente Comercial de Kbra Motros, dijo que la motocicleta está valorada en 1 mil 500 dólares, nuestros presentadores constataron en vivo el sistema inteligente de está motocicleta.

La dinámica para participar y llevarte la motocicleta es fácil, ingresa a nuestra cuenta de Facebook La Nueva Radio YA.

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El 14 de diciembre, día del “Ya Fest 2025 – El Fiestón Navideño”, los llamaremos a nuestra tarima principal en la Plaza de Colores del Puerto Salvador Allende, y participarán en nuestra dinámica.

Kbra Motors patrocinadores del evento empezó operaciones en el 2019 y recientemente cumplieron siete años de estar al servicio de las familias nicaragüenses.

Tu Nueva Radio Ya invita a todos nuestros fieles oyentes a despedirnos de este 2025 con nuestro Ya Fest, El Fiestón Navideño, desde La Plaza de Colores del Puerto Salvador Allende, desde las 4 de la tarde.

En la parte musical estará nuestro querido Anthony Matthews y su Dimensión Costeña, la banda Chicheros Managua y Costa Azul.