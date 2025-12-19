Tu Nueva Radio YA y Kbra Motors entregan moto a niña tiktoker y su papá que la ganaron en «Fiestón Navideño»

En los estudios de La Super Líder del Dial, Tu Nueva Radio Ya, este viernes fue entregada la motocicleta marca Vento modelo Spirit a la feliz ganadora, la tiktoker Aisha Zahira Luna Vanegas, de 9 años, y a su papá Nelson Luna.

Para participar en la rifa de la motocicleta marca valorada en mil 500 dólares, nuestros fans solo tenían que seguir los pasos explicados en la página de Facebook LANUEVARADIOYA.

Durante el Fiestón Navideño, Ya Fest 2025, realizado en la Plaza de Colores del Puerto Salvador Allende, se llamó al escenario a los 6 seguidores nuestros con más ME GUSTA en sus comentarios.

Cada uno de ellos y con los nervios de punta escogieron al azar en un costalito, una llave para abrir la caja de cristal donde estaban las llaves de la Spirit 150.

Al momento de llegarle el turno a Aisha, la mini tiktoker junto a su padre, después de que los primeros cuatro participantes ya habían pasado sin éxito, sorpresivamente se abrió la caja, convirtiéndose en los afortunados ganadores.

Hoy padre e hija al recibir las llaves contaron que le pidieron a Dios que si la motocicleta era para ellos que se las diera para bendecir a su familia.

Junto a Don Nelson y Aisha estuvo su mamá doña Manuela Vanegas, quien dijo que cuando su niña abrió la caja de cristal su corazón se emocionó tanto que lloró estando entre medio del público.

Esta familia es habitante del barrio René Cisneros de Managua. Aisha tiene 9 años, le gusta la actuación y estudia teatro en la casa de cultura Otto de la Rocha.

También le gusta el inglés y lo estudia en sus tiempos libres. Además, el próximo año va para quinto grado.

Aisha junto a su padre graban videos de parodias con guiones que escribe don nelson, y ella agrega la improvisación para llevar un mensaje a las familias con su frase célebre: “Ay Ta On”, la cual se ha viralizado en la plataforma de Tik Tok.

La creatividad de Aisha sorprendió a nuestros televidentes y radioescuchas con coplas de puño y letra de la pequeña entre ellas esta…”Estamos recibiendo esta moto con amor, agradecemos a Radio Ya y a nuestro salvador”…Otra de las coplas fue… “Kabra Motors se la rifó con esa moto bendecida, el domingo llegó la suerte para alegría de la familia”.

Por su parte Edwin Zúñiga, Gerente Comercial de Kbra Motors, destacó que la motocicleta cuenta con garantía de 12 meses, ideal para quienes buscan economía en el hogar, ya que recorre hasta 220 kilómetros por galón, una verdadera chulada sobre ruedas.

Entre las bondades de la Spirit 150 están el encendido a distancia, alarma antirrobo, luces LED, portacelular, incluye bául y el afortunado ganador en el Ya Fest 2025, El Fiestón Navideño, se la llevó con su respectivo casco certificado.

También anunció que Kbra Motors sigue tirando la casa por la ventana en sus cuatro sucursales de Rivas, Tipitapa, Carretera Norte y frente a Metrocentro, con el “BLACK RED WEEKEND”, es decir que se están tomando el rojo de la navidad colocando en tres productos seleccionados descuentos de hasta 300 dólares.

Además, todas aquellas personas que adquieran su motocicleta en Kbra Motors desde hoy empiezan a dar su primera cuota hasta el mes de febrero del 2026.

Tu Nueva Radio Ya agradece a todas las familias que fueron testigos el pasado 14 de diciembre en el “Fiestón Navideño” de todos los premios que entregamos en las diferentes dinámicas, actividad que culminó con un Show de Juegos Pirotécnicos de Luces Chinas Guardabarranco.

Gracias a todos por ser parte de nuestra gran familia de La Super Líder del Dial.